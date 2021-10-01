ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии. Задержан сторонник международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал совершить преступление против сотрудников правоохранительных органов. На кадрах видео с места задержания, опубликованных спецслужбами, молодой человек утвердительно отвечает на вопрос: знает ли, за что он задержан?

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

В центре информационных связей ФСБ сообщили, что задержанный — житель Кабардино-Балкарии, ему 20 лет. При нем была обнаружена пластиковая пятилитровая канистра с порошком, начиненная поражающими элементами, которая должна была стать самодельным взрывным устройством.

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Жители Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, комментируя задержание молодого несостоявшегося террориста на страницах «Патриот Кабардино-Балкарии» и «ЧП КЧР» в соцсети Instagram, высказали различные мнения, среди которых были и осуждение террора, и благодарность сотрудникам спецслужб, и жалость к «бедному парню», которого заманили в свои идеологические сети террористы.

ЦОС ФСБ России Цитата из видео ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

«Бедный, совсем ребëнок. Ещё одна загубленная жизнь», — считает одна из читательниц страницы.

«Он бедный?! А те, которых он собирался убить? Они — чьи-то сыновья, мужья, отцы, мамы. И сколько невинных людей он мог убить. Нет ему оправдания!» — возразил Юкас А.

«Вот шакал! Удивляют люди, которые пишут «бедный ребёнок». Он — взрослый мужчина, отдающий отчёт своим действиям. Он знал, на что идёт, вот пускай теперь отвечает за своё деяние», — напомнил всем о возрасте задержанного, который вполне предполагает наличие ответственности за свои действия, Серега К.

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Ряд читателей попытался напомнить, что на путь террора молодого жителя Кабардино-Балкарии могло привести отсутствие работы. Однако опровергнувших это мнение было гораздо больше. Заняться всегда есть чем, было бы желание, считают комментаторы.

«Молодежи нечем заняться, были бы заняты работой с утра до вечера, не совершали бы такие деяния и голову бы не забивали ненужной ерундой», — назвала причину того, что задержанный встал на путь террора, читательница Ася.

«Люди, вы о чём говорите? Какой он бедный ребёнок? А, не дай Аллах, случилось бы, что было задумано, и пострадали бы ваши родные и близкие, вы бы тоже его защищали? Это не оправдание — нет работы. Кто хочет, тот найдёт», — не стала оправдывать преступные намерения отсутствием работы Вера К.

ЦОС ФСБ России Цитата из видео ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

«Работа есть, и ее немало. Есть проблема, что надо поднять свою задницу и работать», — согласилась с ней Мадина К.

«Не все молодые люди, у которых нет работы, идут на такое!» — напомнила Соня Б., что такие случаи — совсем не массовое явление среди безработных.

Ряд комментаторов назвал причиной того, что некоторые молодые люди на Кавказе все еще попадаются в сети вербовщиков, отсутствие должного воспитания в семье и в обществе, а также желание заработать «по-легкому».

"Многие пишут «бедный ребёнок», но этот ребенок хотел совершить теракт, и он явно не думал: «Бедные люди»! ФСБ — лучшие. Спасли жизнь многим!» — считает a. k_l9.

«Всё это — желание иметь лёгкие деньги. Но только на обман попадаются легкомысленные, и их используют. Молодые люди, идите работать!» — посоветовала Фотя.

«Конечно, бедный ребёнок! А если бы в действие привёл задуманное, тогда чьи бы дети были бедные, и родители?» — напомнила о возможной трагедии тем, кто защищает несостоявшегося террориста, Марина Ш.

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Еще одно мнение комментаторов касалось темы вербовки молодежи в ряды террористов и экстремистов. Возмущенные читатели напомнили, что неокрепшие умы легко увлечь идеями или посулами каких-то благ. Но, как считают читатели страниц, под прицелом вербовщиков оказываются те, кого упустили родители и общество. Многие подписчики Instagram требовали усиления антитеррористической работы в республиках.

ЦОС ФСБ России Цитата из видео ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

«Вступать в такие организации — ненормально. Не оправдывайте их, не хотели бы таких последствий, устроились бы на работу и жили бы себе спокойно», — считает одна из читательниц.

«Бедный. Молодой мозг отключили — вот и завербовали. Видимо, думал — игры это», — пожалела «игрока» с чьими-то жизнями Галина К.

«Молодежь не виновата. Это надо брать за шкирку тех, кто их вербует. Вся республика с бородами. Он совсем еще ребенок», — потребовала найти виновных в совращении преступными идеями молодежи Ай К.

«Ну что за твари, что у них в головах! Откуда столько ненависти и ведомости?!» — возмутилась Марина.

«И за какую сумму они берутся убивать людей? Во сколько наши жизни оценивают? Во сколько оценивает этот мальчик истребление своего народа, братского народа? Это когда-нибудь закончится, интересно? Вы же наша гордость и защита, одумайтесь, пожалуйста!» — воззвала молодежь к разуму Madina.