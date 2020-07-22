* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нальчик, , 16:38 — REGNUM Сотрудники ФСБ пресекли деятельность на территории Кабардино-Балкарии ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе спецоперации были уничтожены четверо её членов, сообщили 22 июля в пресс-службе ФСБ РФ.

Подтверждением связи бандитов с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала переписка, обнаруженная в средствах связи. В ней велось обсуждение теракта, который должны были совершить члены международной террористической организации, находившиеся в Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА REGNUM, у нейтрализованных боевиков по месту конспиративного проживания в городе Нальчике были найдены СВУ, готовые к применению, и компоненты для изготовления взрывных устройств. Также у них были обнаружены автомат, пистолеты и карабин, боеприпасы.

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