В Южной Корее обсудили выступление главы КНДР Ким Чен Ына на пятой сессии Верховного народного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По сообщениям Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер заявил о готовности возобновить работу линии связи с Южной Кореей в начале октября.

Известно, что данные действия будут направлены на улучшение отношений между странами и построение мира на Корейском полуострове.

Затрагивая предложение главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг.), Ким Чен Ын призвал Сеул отказаться от «двуличия», акцентировав внимание на том, что именно Сеул должен определять «будущую траекторию межкорейских отношений».

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President.go.kr Мун Чжэ Ин

«Я был бы очень рад, если бы наше правительство отказалось созваниваться с Севером до тех пор, пока северокорейская сторона не пала на колени и не умоляла нас ответить на звонок», — пишет kwho***.

«Вызывайте доктора», — требует panl***.

«Кажется, им там неплохо живется без нашей поддержки», — отмечает ston***.

«Наверняка это он неспроста… Что же замышляет Пхеньян?» — интересуется yaic***.

«Небось, уже и средства для организации саммита подготовили?» — предположил mong***.

«Они ведь подорвали офис межкорейской связи… Мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет», — предполагает ljae***.

«Я бы не соглашался на эту авантюру», — пишет kj66***.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

«А я слышал, что Ким Чен Ына подменили», — wldm***.

«Наверняка он хочет попросить у Юга денег», — предполагает saem***.

«Восстановите вы линию связи, а дальше что? Подорвёте нас?» — интересуется acol***.

«Разве аналогичная ситуация не наблюдалась четыре года назад?» — любопытствует rmsw***.

«Лучше бы подумал, как восстановить офис», — пишет popo***.

«Стоит ли ему доверять?» — интересуется ssum***.

«А что будет после того, как линию связи восстановят? Правильно, её снова отключат», — отмечает namj***.

«Покажите мне хоть одного корейца, кто поверит в этот каламбур», — пишет cost***.