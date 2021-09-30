«Вызывайте доктора» — В Южной Корее обсудили обещание Ким Чен Ына
В Южной Корее обсудили выступление главы КНДР Ким Чен Ына на пятой сессии Верховного народного собрания.
По сообщениям Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер заявил о готовности возобновить работу линии связи с Южной Кореей в начале октября.
Известно, что данные действия будут направлены на улучшение отношений между странами и построение мира на Корейском полуострове.
Затрагивая предложение главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг.), Ким Чен Ын призвал Сеул отказаться от «двуличия», акцентировав внимание на том, что именно Сеул должен определять «будущую траекторию межкорейских отношений».
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«Я был бы очень рад, если бы наше правительство отказалось созваниваться с Севером до тех пор, пока северокорейская сторона не пала на колени и не умоляла нас ответить на звонок», — пишет kwho***.
«Вызывайте доктора», — требует panl***.
«Кажется, им там неплохо живется без нашей поддержки», — отмечает ston***.
«Наверняка это он неспроста… Что же замышляет Пхеньян?» — интересуется yaic***.
«Небось, уже и средства для организации саммита подготовили?» — предположил mong***.
«Они ведь подорвали офис межкорейской связи… Мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет», — предполагает ljae***.
«Я бы не соглашался на эту авантюру», — пишет kj66***.
«А я слышал, что Ким Чен Ына подменили», — wldm***.
«Наверняка он хочет попросить у Юга денег», — предполагает saem***.
«Восстановите вы линию связи, а дальше что? Подорвёте нас?» — интересуется acol***.
«Разве аналогичная ситуация не наблюдалась четыре года назад?» — любопытствует rmsw***.
«Лучше бы подумал, как восстановить офис», — пишет popo***.
«Стоит ли ему доверять?» — интересуется ssum***.
«А что будет после того, как линию связи восстановят? Правильно, её снова отключат», — отмечает namj***.
«Покажите мне хоть одного корейца, кто поверит в этот каламбур», — пишет cost***.