Офшор, зарегистрированный на острове Тортола (Британские Виргинские острова), подал иск на 1,6 млрд рублей к российскому застройщику АО «Жемчужина», которое реализовало проект по строительству элитных апартаментов на берегу Черного моря. ИА REGNUM выяснило, как с компанией «Жемчужина» связаны Станислав Чемезов, данные которого идентичны данным сына главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, и Тамара Мантурова, чьи данные совпадают с данными матери министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. А также какое отношение к проекту имеет миллиардер из «большой фармы» Виктор Харитонин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Финансовый спор

Иск офшорной компании Molior Consultants Limited арбитраж Москвы начнёт рассматривать 2 ноября 2021 года. По делу, начатому ещё в конце августа 2021 года, ответчиком выступает московское АО «Жемчужина». С последнего требуют вернуть долг по договору займа от 1 июля 2009 года в размере 1 659 866 939,63 рубля, где 320 479 472,89 рубля — сумма займа, 1 339 387 466,74 рубля — проценты за пользование им.

На что выделялись деньги, пока не сообщалось. Между тем в отчётности «Жемчужины» за 2020 год отмечается, что основным видом деятельности является строительство апартамент-отеля в Геленджике с целью его последующей продажи. Вероятно, и в долг средства брались именно на него, так как в финансовой документации АО указано, что «основным источником строительства являлись заёмные средства».

Под проект, который начали реализовывать в 2008 году, в аренду на 49 лет был получен земельный участок, но в намеченные сроки достроить премиум-объект не смогли. Работы были законсервированы с марта 2011 года по апрель 2015 года. Первую очередь комплекса сдали лишь в январе 2018 года. По данным из отчётности, на конец 2020 года «все апартаменты переданы дольщикам по актам приема-передачи».

Проект на Черноморском побережье

Проект, о котором идёт речь, носит название Fellini и расположен на улице Луначарского, 93 в Геленджике.

Это комплекс апартаментов и таунхаусов премиум-класса в 250 метрах от берега моря. Он расположен «в историческом центре Геленджика» и, по данным продавцов, «отличается роскошными видами из окон на Маркотхский горный хребет».

Fellinipark.ru Продажа апартаментов и таунхаусов в Геленджике

Комплекс включает апартаменты площадью от 65 до 200 кв. м и таунхаусы площадью от 135 до 182,4 кв.м. Объект закрыт от чужих глаз по периметру и позиционируется как «приватный комплекс с собственной круглосуточной охраной, наличием отдельных парковочных мест, развитой инфраструктурой». На выходе имеем черноморские дачи для своих за «приватным» забором.

На сайте комплекса застройщиком указана компания «М1 Констракшн», а, если открыть согласие на обработку персональных данных на том же сайте, то уже в нём будет фигурировать небезызвестное АО «Жемчужина». Да и в единой базе жилищного строительства именно «Жемчужина» фигурирует как застройщик объектов по этому адресу.

«В 2017, 2018 годах финансирование строительства первой и второй очереди апартамент-отеля проводилось за счет средств дольщиков и привлечения дополнительного внешнего финансирования в рамках открытых кредитных линий на строительство апартамент-отеля», — уточняется в документации «Жемчужины» за 2020 год.

На странице застройщика также указано, что АО входит в IPT Group. Ещё одним активом, который входит в ту же группу, является АО «7-й Таксомоторный парк», строившее высотку на улице Сергея Макеева, вл. 9 в Москве. Владельцем 100% акций АО «7-й Таксомоторный парк» в 2019 году называлось АО «Столичная девелоперская компания». Из отчётности последней за 2020 год следует, что 99% в АО принадлежит Civar Consultants Limited. Ещё 1% у С. П. Милейко. Бенефициары «таксопарка» — В. В. Харитонин с долей 69,3% и Е.Н. Кульков — 29,7%.

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Застройщик и его бенефициары

Вернёмся к застройщику апарт-отеля в Геленджике и рассмотрим подробнее АО «Жемчужина», которое, если верить строительному реестру, входит в IPT Group, связанную с небезызвестным Виктором Харитониным.

В своих финансовых отчётах компания заявляет, что «на 31 декабря 2019 года, на 31 декабря 2018 года и на 31 декабря 2017 года стоимость чистых активов АО «Жемчужина» составляла отрицательную величину», а в 2018 и 2019 годах деятельность была убыточной. 2020 год фирма закончила не лучше — чистый убыток превысил 73,1 млн рублей (против убытка 2019 года на 484 млн рублей).

В отчётности 2020 года указано, что акционерами АО «Жемчужина» являются ПАО Санаторий «Геленджик» — 99,9935% акций, компания с ограниченной ответственностью Dolcemia Holdings Limited с Кипра — 0,0016% акций, ООО «Финансовые системы» — 0,0033% акций и кипрская фирма N35 FINANCIAL LIMITED — 0,0016% акций.

Интересен и ещё один акционер АО «Жемчужина» — ООО «Финансовые системы». Данное юрлицо было создано в 2003 году и реорганизовано в одноимённое АО в июне 2020 года. Владельцами ООО были Тамара Мантурова, чьи данные совпадают с данными матери министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, и ООО «Финансовые инвестиции», владеет которым Станислав Сергеевич Чемезов. Данные последнего совпадают с данными сына главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

rostec.ru Сергей Чемезов

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Возглавляет акционера «Жемчужины» — ООО «Финансовые системы», трансформировавшееся в одноимённое АО, Евгений Максимов. Он же является владельцем доли в некоей фирме «Вириома» в Сколково, среди совладельцев которой есть и Андрей Реус, и АО «Фармстандарт» Харитонина, а также ряд иностранных юрлиц, и ООО «Химрар Фарма», имеющее отношение к производству одного из антиковидных препаратов.

Помимо этого, Евгений Максимов в 2017 году входил в состав совета директоров основного акционера «Жемчужины» — ПАО Санаторий «Геленджик», которое с мая 2021 года числится в стадии ликвидации.

Акционеров санатория на 2021 год установить не удалось, но в отчётах за 2017 год в качестве члена совета директоров и гендиректора фигуировал Виктор Алексеевич Киселев. Человек с этими же данными возглавляет винодельческую фирму «Мантра», за которой стоят семьи Мантуровых и Чемезовых. Киселев, помимо этого, владеет долями в компаниях «Приморье-пляж», «Приморье-косметология». Эти фирмы ранее фигурировали как активы тогда еще не министра Дениса Мантурова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

Таким образом, мы можем представить примерный список конечных бенефициаров от продажи черноморских дач премиум-класса, построенных на приватной территории — в историческом центре Геленджика.