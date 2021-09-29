29 сентября 2021 года — последний рабочий день Оксаны Фадиной на посту мэра Омска. По итогам сентябрьских выборов она стала депутатом Госдумы РФ VIII созыва от «Единой России» и, соответственно, уедет из Омска в Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Оксана Фадина

Губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя итоги работы Фадиной на посту мэра, заявил, что город достался ей «не в лучшем состоянии».

«Но за эти годы мы видим, что он (город — прим. ред.) преобразился в лучшую сторону, и это массово отмечают омичи. Даже в социальных сетях. Ещё раз спасибо за работу, и надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество продолжится, но уже с вами в должности более высокого уровня», — сказал губернатор.

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29 сентября депутаты городского совета единогласно приняли отставку Фадиной с поста мэра. Тем временем омичи в соцсетях продолжают обсуждать её переход в Госдуму и перечислять «достижения».

Duma.gov.ru Государственная Дума РФ

»Задрала ценник на проезд, это в самом нищем миллионнике», — так о работе Оксаны Фадиной высказался подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Евгений И. «Зато зарплаты самые низкие», — ответил ему Андрей Т.

«Где преобразился???» — спрашивает Милана Ш. Она рассуждает, что, «может, в центре что-то и делают», а вот в Нефтяниках «по ул. Бородина и ул. Заозёрная всё печально».

»И что же преобразилось за то время, когда она вечно пребывала в отпуске? Поставили серые, мрачные тёплые остановки для бомжей? Или нагромоздили оранжевых сараев в парках? Повырубали скверы? Ещё что-то полезное? Огласите список добрых дел, за которые получала нехилую зарплату, чтобы мы знали…» — комментирует Лариса А.

«Оксана Николаевна, я в вас верю. Поддерживаю и желаю вам успехов в вашем труде. Спасибо, за последние годы вы были лучшая», — поддержала Фадину Юлия Б.

«Работу, которую и так должны выполнять чиновники согласно своим служебным обязанностям, теперь преподносят как достижение. Это как?» — возмущён Vit M.

«За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха… За то, что хвалит он кукушку…» — так увидела общение мэра с губернатором Любовь Л.

«Скажите, может, я в параллельном Омске?!» — шутит Алекс Ш.

«Они, похоже, в розовых очках там все, чиновники», — рассуждает Виталий К.

Omskportal.ru Врио Губернатора Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина

«Омск стал получше. Ещё пять лет назад был, как после бомбёжки, что-то где-то сделали, что-то отреставрировали, в глаза уже разруха так не бросается», — убеждён Вито Д.

«Попутного ветра!» — подытожил обсуждение Святослав П.

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Фадина была избрана мэром Омска 22 ноября 2017 года. До этого (с июля 2015 года) она занимала пост министра экономики Омской области. Согласно сведениям о доходах, за 2020 год Фадина заработала 5 048 629,55 рубля.

С 30 сентября и до того момента, когда городской совет изберёт нового мэра, исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.