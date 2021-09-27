Омск, , 11:58 — REGNUM Избравшаяся в Госдуму от «Единой России» мэр Омска Оксана Фадина 27 сентября в последний раз приняла участие в аппаратном совещании с региональным правительством под руководством губернатора Александра Буркова. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Мэр Омска Оксана Фадина Omskportal.ru

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Омский губернатор Бурков по итогам заседания поблагодарил Фадину «за совместную плодотворную работу». По его мнению, город при Фадиной «преобразился в лучшую сторону».

Фадина, в свою очередь, поблагодарила омских министров и губернатора за совместную работу и поддержку.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября 2021 года состоялись выборы в Госдуму РФ восьмого созыва. Мэр Омска Оксана Фадина одержала победу по одномандатному округу № 141 (Любинский).

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