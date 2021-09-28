27 сентября президент России Владимир Путин на совещании с правительством в Ново-Огарёво назвал наших главных врагов. Это «бедность значительной части населения, нерешённые проблемы системы здравоохранения, образования, развития инфраструктуры», — передаёт слова руководителя страны ИА REGNUM. Конкретных имён пока не прозвучало, хотя, как выразился в своё время и по несколько другому поводу нарком путей сообщения СССР Каганович Лазарь Моисеевич, «у каждой аварии есть имя, фамилия и должность». Которые со временем станут известны.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

А может — и не станут. Поэтому пока рассмотрим отражение данных в зеркале COVID-19 в динамике бюджетов России и Франции, взятой в качестве примера не одного лишь укора отечественным власть имущим ради, а как нынешней основы мощнейшей европейской экономики, а некогда — камертона всесокрушающих революционных идей и потрясений, коснувшихся нашей страны в наибольшей степени.

Из вежливости предоставим слово воображаемым гостям: 27 сентября, в тот же день, когда президент России определил главных врагов нации, портал старейшей французской газеты Le Figaro опубликовал материал, подготовленный совместно с агентством Франс-Пресс (AFP), посвященный предварительной оценке ущерба экономике Франции от пандемии коронавируса за последние два года. Из которого, со слов министра бюджета Оливье Дюссо (Olivier Dussopt), следует, что пандемия обошлась государству в общей сложности от 170 до 200 миллиардов евро как чрезвычайных расходов, так и «недополученных доходов, поскольку экономическая активность прекратилась». Чрезвычайные расходы бюджета на пандемию министр оценил в более чем по 70 млрд евро в год — что за прошлый, что за текущий — и «это привело к значительному дефициту». Согласно проекту госбюджета на 2022 год, предоставленному правительством Франции 22 сентября, дефицит, как ожидается, вырастет с 9,2% ВВП в 2020 году до 8,4% в этом году, а затем до 4,8% в 2022 году. И это «если в 2022 году не произойдет резкого ухудшения ситуации в сфере здравоохранения», — добавил министр бюджета Французской Республики Оливье Дюссо. Пока же погашать связанный с корона-кризисом государственный долг, который оценивается в 165 миллиардов евро, по прогнозам французского правительства, планируется до 2042 года.

Polymagou. Wikimedia Commons Закрытый в период пандемии ресторан во Франции

А вот отечественный бюджет, в отличие от французского, вплоть до 2024 года планируется профицитным. Так, 21 сентября 2021 года правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. Доходы бюджета России в 2022 году планируются в размере 25 трлн рублей, а расходы будут на уровне 23,6 трлн рублей. Профицит бюджета в 2022-м должен составить 1,4 трлн рублей, говорится в документе. В 2023 году бюджет также будет с профицитом — 434,7 млрд рублей, а в 2024 году прогнозируется дефицит — 315,3 млрд рублей. Профицит бюджета РФ в 2022—2023 годах будет в пределах 1% ВВП.

Средства из запланированного федерального бюджета пойдут на поддержку семей с детьми, ремонт существующих и строительство новых школ, создание сети кампусов мирового уровня, лечение тяжелобольных детей, расселение аварийного жилья, в том числе по новой программе, транспортные, экологические и инфраструктурные проекты, а также увеличение выплат военнослужащим.

Экономить правительство планирует на системе ЖКХ, физкультуре и спорте, культуре и кино, а также поддержке регионов. При этом среди бюджетов на 2021 г. 73 из 85 субъектов федерации имеют дефицит. Лишь 5 регионов имеют профицит и только 7 относятся к категории регионов со сбалансированным бюджетом.

А годом ранее, 24 ноября 2020 года, Госдума приняла проект бюджета на 2021−23 гг. Несмотря на пандемию, «под нож» пошли ассигнования на здравоохранение. В 2021 году бюджет должен выделить на эти цели 1,129 трлн рублей (14,4 млрд евро по нынешнему курсу), что на 11% меньше, чем в 2020-м. В бюджете-2022 медицинские расходы символически увеличиваются (на 5 млрд рублей, или 0,4%), а затем снова сокращаются в 2023-м — на 34 млрд рублей, до 1,1 трлн.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

14,4 млрд евро на поддержку отечественной медицины в год — это в 5 раз меньше расходов французского бюджета, не побоявшегося стать дефицитным, на те же цели в 2021 году.

Понятно, что коронавирус — отнюдь не единственный фактор, негативно влияющий на динамику численности населения страны, однако сравним имеющиеся данные.

Так, численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года. Численность населения Франции на 28 сентября 2021 года составила 65,714 млн человек и с начала года увеличилась на 160 тыс. человек, а за год ожидается увеличение почти на 295 тыс. человек.

Для наглядности эффективности использования целевых бюджетных ассигнований сравним статистические данные коронавируса «COVID-19» в России и во Франции на 28 сентября 2021 года.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Статистика коронавируса «COVID-19» на 28.09.2021 года в России и во Франции, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса и портала «Хорошо-Там»

Результаты сравнительного анализа статданных по COVID-19 в России и Франции — явно не в нашу пользу. Хоть и вполне сопоставимы, если не учитывать более чем двукратной (2,2 раза) разницы в численности населения двух стран.

Андрей Сафонов ИА REGNUM ВВП России и Франции, в трлн. долларов, за 2020 г. и 2021 г. (прогноз), по данным портала global-finances.ru

По всей видимости, большее значение имело бы сопоставление ВВП двух стран, на 2020 год составляющее 1,77 не в нашу пользу, которое, по прогнозам МВФ (обзор World Economic Outlook), к концу текущего года станет уже двукратным.

Андрей Сафонов ИА REGNUM ВВП на душу населения России и Франции, в тыс. долларов, за 2020 г. и 2021 г. (прогноз), по оценке МВФ, данные портала global-finances.ru

Ещё менее приглядной картина предстаёт при сопоставлении ВВП на душу населения, согласно которому среднестатистический француз производит почти в 4 раза больше условного россиянина. Понятно, что в методологии расчётов МВФ присутствует некоторое лукавство, ясно, что не учтён паритет покупательной способности. Но факт остаётся фактом: чья единица измерения (в нашем случае — доллар), того и правда. Которая суть — проекция истины на методологию и мировосприятие конкретного субъекта (или — субъектов). При подобном методологическом «раскладе» остаётся вспомнить, что 42% доходов бюджета формируется за счет экспорта энергоресурсов, а министр финансов России Антон Силуанов в июле 2021 г предупредил Кремль о необходимости готовиться к падению доходов. Так как моделирование Минфина показало, что глобальное продвижение экологически чистой энергии может привести к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива.

Как упоминает в своей публикации авторитетный телеграм-канал Proekonomics, «в российской экономике имеются вопиющие структурно-отраслевые нестыковки в качестве рабочей силы. Например, коэффициент образованности в обрабатывающей промышленности меньше его значения в добывающей промышленности, что является очевидным экономическим нонсенсом. Не менее шокирующим является и тот факт, что представители искусства, сферы спорта, развлечения и отдыха имеют уровень образованности в 1,7 раза выше, чем работники обрабатывающей промышленности. Данные факты лишний раз подтверждают неадекватность запросов отраслей экономики к качеству привлекаемых кадров, в частности, невостребованность выпускников СВО со стороны наукоёмких секторов.

Половина россиян с высшим образованием работает не по специальности, а 26,6% выпускников вузов соглашаются на профессиональное деклассирование, устраиваясь на должности, не требующие высшего образования.

По оценке Росстата, не по своей специальности работают около 60% экономически активного населения, а по оценке Роструда — до 73%».

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Так что, каким образом улучшение упомянутого президентом качества и доступности образования может помочь остаткам отечественной высокотехнологичной экономики — а то и просто в доходных в смысле возмездного приложения трудовых усилий и особенно знаний областях, остаётся только догадываться. То же касается и бедности, вернее, борьбы с ней, если только не иметь ввиду борьбу с недовольством самих бедных. Которых меньше в обозримом будущем, исходя из рассмотренных реалий, стать не должно.

А в это же время эмиграция наработанных в стране капиталов продолжается. Так, в 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил $47,8 млрд, а за январь—июль 2021 года, по оценке ЦБ, составил $34,9 млрд. Занятной, хоть и косвенной иллюстрацией абсурдности экономических реалий является рост на 70−80% в 2020 году количества новых клиентов такой элитной сферы бизнеса, как перевозки частными самолетами (так называемыми «бизнес-джетами»). Притом что коммерческие авиаперевозки в условиях пандемии стали одной из самых пострадавших отраслей экономики, а прекращение полетов поставило под угрозу существование многих авиакомпаний, в том числе довольно известных и крупных.

Вместо резюме: при той зависимости от МВФ и прочих глобальных институций, явных или неявных, в сложившихся под их господством экономических условиях того, что называется отечественным рынком и соответствующим ему качеством элит, любые попытки привести отечественную экономику и саму жизнь в соответствие уровню развитых стран будут вряд ли эффективнее попыток утолить жажду с простреленным желудком.