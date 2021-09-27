Ново-Огарево, Московская область, , 14:08 — REGNUM Правительство России в настоящий момент стоит перед очень ответственной задачей по решению проблемы бедности в стране. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Чтобы сказать, что мы достигли всех целей, нам «ура» кричать рановато. А враг кто у нас? Бедность значительной части населения, нерешённые проблемы системы здравоохранения, образования, развития инфраструктуры», — заявил Путин.

«У нас есть над чем работать. Вот наши главные противники. А главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны. Я прошу вас настроить свои команды по всем направлениям и в правительстве, и в министерствах и ведомствах на оперативное, грамотное выполнение всех стоящих перед нами властей», — указал он.