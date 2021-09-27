Есть в русском языке поговорка: «Вали на серого, серый всё снесет». Вот и «Яндекс» следует этой народной мудрости во всех разбирательствах, будь это споры с клиентами, разбирательства с партнерами, в числе которых и СМИ, из материалов которых формируется самая непредвзятая лента новостей, и курьеры, или, как в нашем случае таксисты. Во всех спорах и конфликтах «Яндекс» сообщает, что компания ни на что не влияет, все решает алгоритм.

Игорь Грабарь. Ямщик. 1904

Человек так устроен, что виним мы, и порою без вины, того, с кем непосредственно имеем дело. Оставив за скобками экстремальные случаи: хамство, хулиганство, прямой обман пассажиров, рассмотрим условия работы обычных таксистов — «партнеров» «Яндекс.Такси». Ведь от этого зависят не только комфорт, но и жизнь, и здоровье пассажиров.

Одним из собеседников ИА REGNUM оказался таксист с трехлетним стажем Артём. Единственным преимуществом от сотрудничества с «Яндекс.Такси» он назвал большое количество заказов. Только из дальнейшей беседы выяснилось, что это преимущество данного сервиса над другими агрегаторами «пиррово». Чтобы заработать деньги, сопоставимые уровню жизни в Москве, нужно «крутить баранку» по 14 часов без выходных.

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Например, Артём вторую неделю работает без выходных от 8 до 12 часов в день. Однако выстроенная агрегатором система оценок и маршрутизация таковы, что даже при полной его занятости 7/14 не позволят ему заработать обещанных в рекламе сервиса денег. Ситуация в малых городах не в пример жестче. А раз люди буквально работают на износ, то о какой безопасности пассажиров и других участников может идти речь?

55.мвд.рф ДТП с участием «Яндекс.Такси» в Омске

Подумалось, что в компании осведомлены о том, насколько тяжела работа таксиста, и пользуясь своей технологической продвинутостью, с помощь своих сервисов максимально облегчили жизнь своих партнеров. Как бы не так! В любой критической ситуации водитель со своими просьбами о помощи, как о каменную стену, разбивается о «бота», общаться с которым можно только перепиской. Только дело это бесполезное — бот ничем помочь не в силах, поскольку всё решает «его величество алгоритм».

Непрозрачная система оценки уровня качества оказанной услуги. Клиент встал «не стой ноги» и поставил водителю единицу, произошло недопонимание, пассажир неправильно выставил геолокацию, неверно указал адрес, ошибся сам «Яндекс.Навигатор». Окончательная стоимость поездки оказалась выше изначальной. До совсем уж экзотических причин, цитировать их не будем, соцсети полны видео с экзальтированными и агрессивными особами.

Все попытки таксиста разобраться, за что ему снизили рейтинг, упираются в «бота» техподдержки, который, ссылаясь на алгоритм, вновь ему ничем помочь не может. После четырех выставленных единиц для водителя закрывают тарифы «Комфорт+» и «Комфорт», остается невыгодный «Эконом».

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси» на Ленинградском шоссе

Нервирует людей неадекватная система начисления баллов, для восстановления 1 негативной единицы требует 50 единиц положительных отзывов. В итоге это оборачивается потерей заказов.

Кроме того, потеря балов грозит тем, что водитель не видит ни клиента, ни места назначения, ни суммы. Об этом становится известно только после начала выполнения заказа. Тогда-то и выясняется, что вознаграждение такое, что не оправдывает ни потраченного времени, ни амортизационных расходов.

А может случатся так, что заказ будет из центра Москвы в условно Балашиху, из которой сложно выбраться, поскольку будут постоянно сыпаться местные заказы тарифа «Эконом», а получить заказ из тарифов «Комфорт» почти нереально.

Известные лишь «алгоритму «Яндекса» критерии оценок нередко приводят к тому, что компания полностью отключает таксистов от приложения. Получается, что некто неизвестный, на нигде не прописанных ни фактически, ни юридически основаниях, лишает людей их, возможно, единственного источника дохода. Получается, на голодную смерть обрекает?

Константин Ерёмин ИА Красная Весна «Яндекс.Такси» в Москве

Нередко пассажиры не расплачиваются за проезд, однако свою комиссию «Яндекс» обязательно спишет. Нередка бывает так, что 15-минутный маршрут стоимостью 200 рублей из-за пробок, внезапных аварий затягивается на 30−40 минут и более. С увеличением времени заказа меняется и стоимость поездки, на все жалобы «бот» отвечает, что ничем помочь не может, так как иногда таксисты на заказах приезжают раньше.

Брать мзду с ограбленных водителей «Яндекс» может, а увеличивать вознаграждение — нет. Они ведь раньше и так сверх меры заработали.