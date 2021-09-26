Информация о том, что губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от своего мандата в пользу члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, известной тем, что провела более года в американской тюрьме по надуманному обвинению, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети Facebook.

Йозеф Энгельхарт Ложа в Софийском зале, 1903

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«Это что такое происходит? Люди выбирали, голосовали за конкретного человека, но вдруг — опа-на! Бутина! Её-то кто выбирал, вообще? И вместо губернатора имеем лицо непонятное, никому неизвестное, которое теперь будет представлять нас с вами в органе власти. Прекрасно!» — отмечает Татьяна Б.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что избранные народом депутаты вдруг стали отказываться от своих мандатов в пользу каких-то других людей. Граждане не считают такое положение дел справедливым.

«Мандат сегодня как фантик. Зачем тогда выборы вообще проводить? Раздали бы всем депутатские кресла, кому надо, и деньги целее будут и люди волноваться по пустякам не станут», — советует Алла К.

Некоторые комментаторы отмечают, что ничего удивительного в таком решении нет, ведь процедура передачи мандата прописана в законодательстве Российской Федерации.

«А что люди так возмущаются? Да, отдал мандат какой-то женщине. Имеет полное право. Такой у нас закон в России, который принимают народные избранники. Недовольные граждане могут дождаться следующих выборов и выбрать себе других депутатов, которые проголосуют за другие законы», — пишет Геннадий Р.

Pavel Starikov Мария Бутина

Часть людей считает, что так поступать с доверием людей нельзя, иначе его можно окончательно растерять.

«Разве так можно? Бутину не выбрали, значит, народ не захотел. Что, мандат можно подарить как билет в Диснейленд? Мне кажется, только избиратели могут принимать решение о передаче мандата другому человеку или о лишении депутата полномочий. Какой-то цирк устроили после выборов», — поделилась своим мнением Katia G.

Ряд пользователей указывает на то, что передача мандата может вызвать резко негативное отношение к власти со стороны российского народа, что поставит под угрозу политическую стабильность внутри России.

«Ты её в дверь не пускаешь, а она в окно! Не выбрали — займись чем-то другим. Вот из-за этого люди не ходят на выборы. Я помню историю с Лебедем, когда он свои голоса отдал Ельцину. Очень многие избиратели были оскорблены таким решением», — написала Юлия Б.

«А я напомню, что в августе 2021 года члены партии КПРФ направили в Центризбирком запрос с требованием проверить законность наличия иностранных активов у Марии Бутиной, которая как кандидат в депутаты не может пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Согласно поданным ею документам, за год она задекларировала доходы на сумму 65 миллионов рублей, в том числе полученные от гражданина США; среди её имущества — американские и европейские облигации», — пишет Владимир Б.

Напомним, 25 сентября RT опубликовало информацию о том, что губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от своего мандата в пользу члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, известной тем, что провела более года в американской тюрьме по надуманному обвинению.