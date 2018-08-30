Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских лидирует на выборах главы с 83,26% голосов. На данный момент обработано 98% протоколов.
В Башкирии в голосовании приняли участие более 69% избирателей
Явка на выборах на 20:00 часов местного времени 19 сентября составила более 69% в Башкирии. Такие предварительные данные 19 сентября сообщила пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.
Сообщается, что на выборах депутатов Госдумы РФ, советов городов и районов, а также дополнительных выборов в госсобрание республики проголосовало 2 млн 74 тысяч 823 человека.
Миронов оценил предварительные итоги выборов
«Справедливая Россия» уверенно проходит в Госдуму по партийным спискам и может провести в нижнюю палату парламента еще около десяти депутатов по одномандатным округам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.
Избирком Кузбасса назвал итоговую явку и лидеров голосования
Избирательная комиссия Кемеровской области озвучила предварительные итоги подсчёта голосов на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации. На 10:00 (время местное) сегодня, 20 сентября, в голосовании приняли участие 77,19% кузбасских избирателей.
Более 11 тысяч граждан РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Белоруссии, проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает ТАСС.
Серьёзных нарушений во время выборов в Госдуму не допущено — МВД РФ
В охране общественного порядка в период подготовки и проведения единого дня голосования во всех субъектах Российской Федерации были задействованы около 210 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.
На выборах в Госдуму РФ на Колыме лидирует «Единая Россия»
В Магаданской области после обработки почти 100% бюллетеней на выборах в Госдуму VIII созыва «Единая Россия» набрала чуть более 49%.
«Единая Россия» побеждает на выборах в Белгородской области
Предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 06:00 20 сентября подвели в региональной избирательной комиссии. По федеральному и одномандатным округам лидирует партия «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму РФ во Владимирской области с 37,64% голосов после обработки 100% протоколов.
В Чувашии на выборах депутатов Госдумы по Канашскому избирательному округу победил депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), по Чебоксарскому избирательному округу — министр образования Алла Салаева («Единая Россия»).
ЦИК Чувашии заявил, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты выборов, не было.
Радий Хабиров: выборы в Башкирии прошли достойно и организованно
Ход трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ оценил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в общественном пресс-центре «Выборы-2021».
По его словам, выборы в республике прошли организованно и достойно.
Явка в Чувашии составила около 58%. По результатам выборов в Госсовет проходят шесть партий.
Врио главы Мордовии Артём Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя региона. Об этом сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона после обработки 86% протоколов.
ЦИК подсчитал более 73% протоколов на выборах в Госдуму РФ
На выборах в Государственную думу РФ Центральная избирательная комиссия России обработала 73,27% протоколов участковых комиссий. Согласно полученным данным, партия «Единая Россия» сохраняет лидерство с результатом 48,85% голосов, на втором месте остается КПРФ — 20,11%, на третьем — ЛДПР — 7,63%.
Выборы в Алтайском крае: избирком рассказал о нарушениях
В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября 2021 года выбирали депутатов Госдумы РФ и алтайского парламента, число нарушений оказалось минимальным. Как отмечают в штабе общественного наблюдения за выборами, ряд недочетов выявлен благодаря беспрецедентному охвату видеонаблюдением, но большинство из них носили процедурный характер, их сразу же устранили. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.
Более серьезная ситуация сложилась в Ленинском районе Барнаула. Участковая избирательная комиссия №177 признала недействительными 94 бюллетеня из-за нарушения процедуры голосования вне помещения.
КПРФ в Якутии победила потому, что население хочет перемен — мнение
Тот факт, что в Якутии на выборах в Госдуму РФ КПРФ набрала больше голосов, чем «Единая Россия», — сигнал руководству страны о необходимости перемен. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения компартии в республики Виктор Губарев.
Рамзан Кадыров после обработки 12% бюллетеней набрал 99,61% голосов
На выборах главы Чечни уверенно лидирует Рамзан Кадыров. Ныне действующий руководитель республики набрал 99,61% голосов избирателей после обработки 12,33% бюллетеней. Такие данные приводит Центризбирком к 08:00 20 сентября.
Назван новый сенатор в Совете Федерации от Хабаровского края
Сенатором от Хабаровского края в Совете Федерации будет заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский.
По итогам обработки 94,54% протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков побеждает на выборах главы региона. Он набирает 78,95% голосов.
По итогам обработки 92,51% протоколов врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг побеждает на выборах руководителя региона, сообщил местный избирком. Он набирает 88,89% голосов.
В ЦИК заявили о сохранении «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме РФ.
В Пензенской области на выборах главы региона побеждает Олег Мельниченко
В Пензенской области после обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона с 72,38% побеждает врио главы области Олег Мельниченко.
За временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области проголосовали более 428,8 тыс. избирателей. Следом идет кандидат от КПРФ Олег Шаляпин (12,35%), третьем место с 5,69% у Алексея Шпагина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,67% голосов, 2,30% —у Петра Чугая из Партии пенсионеров.
По итогам обработки 70% протоколов на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набирает 48,46% голосов, КПРФ — 20,30%, ЛДПР — 7,69%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,43%, «Новые люди» — 5,55%.
В Туве на выборах в Госдуму лидирует представитель ЕР
В Туве на выборах в Государственную думу РФ по одномандатному округу побеждает кандидат от «Единой России» Айдын Сарыглар.
«Единая Россия» лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идут КПРФ (лидирует в 14 округах) и «Справедливая Россия — За правду» (в семи). Об этом свидетельствуют данные более 70% протоколов.
Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко побеждает на выборах губернатора региона с 72,38%. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100% протоколов.
«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Омской области
На выборах в Законодательное собрание Омской области VII созыва, по последним данным ГАС «Выборы», лидирует партия «Единая Россия».
Хабаровский край впервые за семь лет показал высокую явку на выборах
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил избирателей за явку на прошедших выборах — она составила более 44%. Это самый высокий показатель за последние семь лет.
Трёхдневный формат голосования позволил увеличить явку — глава Камчатки
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил кандидатов, которые одержали победу на прошедших выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания края.
Партия «Единая Россия» набирает около 68% голосов на выборах депутатов Госдумы РФ в Башкирии после обработки 84% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирком региона.
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Ульяновской области после обработки 97% протоколов, сообщает облизбирком.
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв победил на выборах главы региона, набрав 56,81% голосов избирателей.
Можно говорить про 100%-ю легитимность — челябинский губернатор о выборах
Можно говорить со 100%-й уверенностью про полную легитимность выборов, которые состоялись 17−19 сентября. Об этом заявил журналистам челябинский губернатор Алексей Текслер.
Действующий глава Тверской области Игорь Руденя сохраняет лидерство на выборах руководителя региона с 53,04% голосов после обработки 90,19% протоколов.
На выборах в Заксобрание Приамурья большинство голосов у «Единой России»
В Амурской области на выборах в региональный законодательный орган победила «Единая Россия» с результатом 34,41% голосов. Второе место — у КПРФ, за которую проголосовали 20,99% избирателей.
На выборах в Закдуму Томской области лидирует «Единая Россия»
По последним данным ГАС «Выборы», партия «Единая Россия» набирает 33,74% голосов (80 170) на выборах в Законодательную думу Томской области VII созыва.
Хоккеист и политик Владислав Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в своём округе в Ульяновской области по итогам обработки 97% протоколов, сообщает облизбирком.
ЦИК Якутии рассмотрит 22 сентября заявления от партий о пересчёте голосов.
Врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв набрал наибольшее число голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.
«Единая Россия» заняла первое место на выборах в Госдуму РФ в Новосибирской области и набрала 35,2% голосов по результатам обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в облизбиркоме.
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских набирает 83,35% голосов на выборах главы региона после обработки 97% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на облизбирком.