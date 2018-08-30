20 Сентября
 
8:38

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских лидирует на выборах главы с 83,26% голосов. На данный момент обработано 98% протоколов.

8:36

В Башкирии в голосовании приняли участие более 69% избирателей

Явка на выборах на 20:00 часов местного времени 19 сентября составила более 69% в Башкирии. Такие предварительные данные 19 сентября сообщила пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.

Сообщается, что на выборах депутатов Госдумы РФ, советов городов и районов, а также дополнительных выборов в госсобрание республики проголосовало 2 млн 74 тысяч 823 человека.

8:35

Миронов оценил предварительные итоги выборов

«Справедливая Россия» уверенно проходит в Госдуму по партийным спискам и может провести в нижнюю палату парламента еще около десяти депутатов по одномандатным округам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

8:33

Избирком Кузбасса назвал итоговую явку и лидеров голосования

Избирательная комиссия Кемеровской области озвучила предварительные итоги подсчёта голосов на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации. На 10:00 (время местное) сегодня, 20 сентября, в голосовании приняли участие 77,19% кузбасских избирателей.

8:28

Более 11 тысяч граждан РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Белоруссии, проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает ТАСС.

8:27

Серьёзных нарушений во время выборов в Госдуму не допущено — МВД РФ

В охране общественного порядка в период подготовки и проведения единого дня голосования во всех субъектах Российской Федерации были задействованы около 210 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.

8:26

На выборах в Госдуму РФ на Колыме лидирует «Единая Россия»

В Магаданской области после обработки почти 100% бюллетеней на выборах в Госдуму VIII созыва «Единая Россия» набрала чуть более 49%.

8:26

«Единая Россия» побеждает на выборах в Белгородской области

Предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 06:00 20 сентября подвели в региональной избирательной комиссии. По федеральному и одномандатным округам лидирует партия «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

8:25

Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму РФ во Владимирской области с 37,64% голосов после обработки 100% протоколов.

8:21

В Чувашии на выборах депутатов Госдумы по Канашскому избирательному округу победил депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), по Чебоксарскому избирательному округу — министр образования Алла Салаева («Единая Россия»).

8:20

ЦИК Чувашии заявил, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты выборов, не было.

8:20

Радий Хабиров: выборы в Башкирии прошли достойно и организованно

Ход трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ оценил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в общественном пресс-центре «Выборы-2021».

По его словам, выборы в республике прошли организованно и достойно.

8:19

Явка в Чувашии составила около 58%. По результатам выборов в Госсовет проходят шесть партий.

8:17

Врио главы Мордовии Артём Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя региона. Об этом сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона после обработки 86% протоколов.

8:17

ЦИК подсчитал более 73% протоколов на выборах в Госдуму РФ

На выборах в Государственную думу РФ Центральная избирательная комиссия России обработала 73,27% протоколов участковых комиссий. Согласно полученным данным, партия «Единая Россия» сохраняет лидерство с результатом 48,85% голосов, на втором месте остается КПРФ — 20,11%, на третьем — ЛДПР — 7,63%.

8:13

Выборы в Алтайском крае: избирком рассказал о нарушениях

В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября 2021 года выбирали депутатов Госдумы РФ и алтайского парламента, число нарушений оказалось минимальным. Как отмечают в штабе общественного наблюдения за выборами, ряд недочетов выявлен благодаря беспрецедентному охвату видеонаблюдением, но большинство из них носили процедурный характер, их сразу же устранили. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Более серьезная ситуация сложилась в Ленинском районе Барнаула. Участковая избирательная комиссия №177 признала недействительными 94 бюллетеня из-за нарушения процедуры голосования вне помещения.

8:11

КПРФ в Якутии победила потому, что население хочет перемен — мнение

Тот факт, что в Якутии на выборах в Госдуму РФ КПРФ набрала больше голосов, чем «Единая Россия», — сигнал руководству страны о необходимости перемен. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения компартии в республики Виктор Губарев.

8:08

Рамзан Кадыров после обработки 12% бюллетеней набрал 99,61% голосов

На выборах главы Чечни уверенно лидирует Рамзан Кадыров. Ныне действующий руководитель республики набрал 99,61% голосов избирателей после обработки 12,33% бюллетеней. Такие данные приводит Центризбирком к 08:00 20 сентября.

8:08

Назван новый сенатор в Совете Федерации от Хабаровского края

Сенатором от Хабаровского края в Совете Федерации будет заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский.

8:07

По итогам обработки 94,54% протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков побеждает на выборах главы региона. Он набирает 78,95% голосов.

8:07

По итогам обработки 92,51% протоколов врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг побеждает на выборах руководителя региона, сообщил местный избирком. Он набирает 88,89% голосов.

8:06

В ЦИК заявили о сохранении «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме РФ.

8:04

В Пензенской области на выборах главы региона побеждает Олег Мельниченко

В Пензенской области после обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона с 72,38% побеждает врио главы области Олег Мельниченко.

За временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области проголосовали более 428,8 тыс. избирателей. Следом идет кандидат от КПРФ Олег Шаляпин (12,35%), третьем место с 5,69% у Алексея Шпагина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,67% голосов, 2,30% —у Петра Чугая из Партии пенсионеров.

8:01

По итогам обработки 70% протоколов на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набирает 48,46% голосов, КПРФ — 20,30%, ЛДПР — 7,69%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,43%, «Новые люди» — 5,55%.

8:00

В Туве на выборах в Госдуму лидирует представитель ЕР

В Туве на выборах в Государственную думу РФ по одномандатному округу побеждает кандидат от «Единой России» Айдын Сарыглар.

7:59

«Единая Россия» лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идут КПРФ (лидирует в 14 округах) и «Справедливая Россия — За правду» (в семи). Об этом свидетельствуют данные более 70% протоколов.

7:58

Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко побеждает на выборах губернатора региона с 72,38%. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100% протоколов.

7:58

«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Омской области

На выборах в Законодательное собрание Омской области VII созыва, по последним данным ГАС «Выборы», лидирует партия «Единая Россия».

7:53

Хабаровский край впервые за семь лет показал высокую явку на выборах

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил избирателей за явку на прошедших выборах — она составила более 44%. Это самый высокий показатель за последние семь лет.

7:51

Трёхдневный формат голосования позволил увеличить явку — глава Камчатки

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил кандидатов, которые одержали победу на прошедших выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания края.

7:51

Партия «Единая Россия» набирает около 68% голосов на выборах депутатов Госдумы РФ в Башкирии после обработки 84% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирком региона.

7:50

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Ульяновской области после обработки 97% протоколов, сообщает облизбирком.

7:50

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв победил на выборах главы региона, набрав 56,81% голосов избирателей.

7:48

Можно говорить про 100%-ю легитимность — челябинский губернатор о выборах

Можно говорить со 100%-й уверенностью про полную легитимность выборов, которые состоялись 17−19 сентября. Об этом заявил журналистам челябинский губернатор Алексей Текслер.

7:48

Действующий глава Тверской области Игорь Руденя сохраняет лидерство на выборах руководителя региона с 53,04% голосов после обработки 90,19% протоколов.

7:46

На выборах в Заксобрание Приамурья большинство голосов у «Единой России»

В Амурской области на выборах в региональный законодательный орган победила «Единая Россия» с результатом 34,41% голосов. Второе место — у КПРФ, за которую проголосовали 20,99% избирателей.

7:39

На выборах в Закдуму Томской области лидирует «Единая Россия»

По последним данным ГАС «Выборы», партия «Единая Россия» набирает 33,74% голосов (80 170) на выборах в Законодательную думу Томской области VII созыва.

7:34

Хоккеист и политик Владислав Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в своём округе в Ульяновской области по итогам обработки 97% протоколов, сообщает облизбирком.

7:33

ЦИК Якутии рассмотрит 22 сентября заявления от партий о пересчёте голосов.

7:30

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв набрал наибольшее число голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.

7:28

«Единая Россия» заняла первое место на выборах в Госдуму РФ в Новосибирской области и набрала 35,2% голосов по результатам обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в облизбиркоме.

7:27

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских набирает 83,35% голосов на выборах главы региона после обработки 97% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на облизбирком.