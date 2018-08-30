В России состоялись трёхдневные выборные кампании различного уровня. Граждане РФ избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав 11 регионов (в девяти регионах прямые выборы, в двух — голосование в парламенте субъекта РФ) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.

Выборы в Госдуму РФ проходили в рамках смешанной избирательной системы — по партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам (225 депутатов).

Прямые выборы глав субъектов РФ прошли в Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Тверской областях, а также в Мордовии, Чечне и Туве.

Голосование в парламенте состоялось в Северной Осетии — Алании и Карачаево-Черкесии.

Помимо этого, выборы депутатов парламентов субъектов РФ прошли в Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Чечне, Чувашии и Санкт-Петербурге.

ЦИК РФ уже подводит итоги выборов в регионах. Главной интригой, созданной экзитполами, является вопрос о том, сохранится ли текущий думский состав партий, либо же пятипроцентный барьер преодолеют и новые политические организации.

Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.