Член Союза архитекторов России, главный архитектор строящегося Михайло-Архангельского собора в Архангельске Дмитрий Яскорский полагает, что инициатива «строить в России новые города» — крайне опасная, с негативными последствиями в перспективе». Об этом он заявил ИА REGNUM.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дмитрий Яскорский, член Союза архитекторов России, главный архитектор строящегося Михайло-Архангельского собора в Архангельске

Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил строить в Сибири новые города, а вице-премьер Юрий Трутнев — развивать старые.

Архитектор полностью согласен с позицией Юрия Трутнева, что надо развивать уже существующие города. Он приводит два аргумента. Первый — заселять новые города поедут «именно специалисты — инженеры, конструкторы, технологи, а за ними и учителя и врачи». Для людей, «живущих, — как пишет Яскорский, — в изношенных домах, с плохими дорогами, это предложение — «заманчивая морковка».

Отъезд активной части населения «для муниципалитетов существующих городов будет катастрофой». Архитектор не исключает, что «многие из них (старых городов — прим. ред.) могут прекратить существование. Переезд 300 тысяч людей на новое место жительство с Сахалина, из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского станет местным «концом света».

Читайте также: Мэр Владивостока рассказал, что привлечет население в новый город Спутник

Дмитрий Яскорский приводит и второй аргумент — огромную стоимость нового города в тайге: «Строительство жилья и социальной инфраструктуры, пишет он — детсадов, школ, поликлиник и больниц, будет составлять не более 10—15%. Остальные 85% — это коммунальная инфраструктура — головные генерирующие энергетические объекты, тепловые станции, водозаборные сооружения с водоочисткой, канализационные очистные сооружения, объекты ливневой канализации, дороги…«

Эксперт задается вопросом: «За чей счет эти 85%?». Часть коммунальной инфраструктуры может быть построена частными инвесторами, для которых она станет бизнесом. Ну, а дороги, улицы и набережные, прочая инфраструктура, все это из бюджетов всех уровней, в том числе регионального и местных.

Он отметил, что по «закону сообщающихся сосудов» содержание и развитие существующих дорог и прочих коммунальных и социальных объектов будет существенно урезано».

Читайте также: В Приморье снизили дефицит краевого бюджета

Дмитрий Яскорский полагает: «Строительство новых городов было нормальной практикой для советского периода. Для решения задач стратегической обороны построены десятки таких ЗАТО и в них городов. В этих случаях понятна государственная задача. Разве у нового города Спутник есть такие задачи?»

По его мнению, имеет смысл строить новые города под задачу «привлечения новых миграционных потоков извне». Он напоминает, что «в результате распада СССР за пределами страны живут сотни тысяч наших русскоязычных соотечественников — русских, украинцев, белорусов, евреев, татар и представителей малых народов… их права ущемляются». Это высококвалифицированные специалисты, огромный человеческий ресурс для нашей страны и Дальнего Востока, эксперт предлагает определить главной задачей города Спутник переселение в Россию этих людей.

Читайте также: Идея правильная: переселить в Россию русскоязычных граждан

Чтобы переселение осуществлялось в краткие сроки и с минимумом издержек, архитектор считает, что «нужна федеральная программа по компенсации расходов по переезду соотечественников, а региональная — по созданию рабочих мест».