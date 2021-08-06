6 августа 2021 | Время чтения 4 мин

, 12:00 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу не похож на человека, который будет неоднократно повторять что-то, не связанное с реальностью. А между тем он не впервые делает заявление о необходимости строительства в Сибири нового города, нескольких городов, и даже переноса в эту часть страны столицы России.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300−500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — сказал Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

По всей видимости, речь идёт о конкретных планах, которые пока обозначаются лишь в самых общих контурах как тема для дискуссии. Однако фундамент к их реализации закладывается уже сейчас. Даже с учётом тяжести демографических проблем остаются проблемы и малозаселённых территорий, и непропорционального развития страны, и, что немаловажно, сохраняется дефицит жилья, в первую очередь комфортного.

Где может появиться новый центр развития России? Наиболее удачным представляется расположение в составе агломерации между Новосибирском и Красноярском, в юго-восточной части Западной Сибири.

Во-первых, это географический центр России и Евразии. Развитие именно этого региона обеспечивает равноудалённость от западных и восточных границ России и близость с рядом ключевых партнёров на материке. То есть наша страна может занять центральное место в Евразии буквальным способом при помощи географии. И именно с этой опорной точки продолжить заселение пустующих восточных территорий.

Во-вторых, отсюда начинается Восточный полигон железных дорог России, строительство которого сейчас активно ведётся силами Минобороны. Он обеспечит связь с крупнейшими месторождениями полезных ископаемых, а также свяжет регион с Дальним Востоком. Вдоль этих линий планируется строительство сразу нескольких горно-обогатительных комбинатов.

В-третьих, относительно близко расположен Северный широтный ход и проекты, с ним связанные (например, производство СПГ). Существуют планы соединения СШХ и Томска (входит в агломерацию) железной дорогой. На полпути этой линии окажется крупнейший нефтедобывающий кластер, который и определяет сейчас экономику России (Сургут, Нижневартовск). Для соединения уже существующих дорог в единую сеть нужно построить лишь несколько небольших (по меркам Сибири) участков.

В-четвёртых, в этом направлении прокладывается новая федеральная трасса М-12. Конечным пунктом маршрута пока объявлен Урал, однако далее линия, очевидно, поведёт в Западную Сибирь. Томск как возможный пункт маршрута даже назывался на встрече с президентом во время открытия ЦКАД, и Путин не стал его отвергать. Учитывая нынешние темпы строительства дорог, М-12 может добраться до Томска уже в этом десятилетии.

В-пятых, здесь расположен небольшой участок прямой границы России и Китая. Соединить две страны дорогами мешает горный массив, однако уже сейчас есть технические возможности его преодолеть. Проведение в этом месте автотрассы, железной дороги и трубопровода крайне выгодно России. Дело в том, что основной объём сухопутных грузов из Западного Китая в Европу сейчас отправляется через Казахстан. И далее далеко не все поставки идут через Россию. Удобный «выезд» на М-12 или в сеть РЖД из Поднебесной позволит увеличить объём транзита как за счёт повышения его российской доли, так и за счёт общего роста трафика.

В-шестых, при условии прямого транспортного коридора, в этом месте можно достичь высокой интеграции экономики нового города с китайским рынком, что важно как для импорта стройматериалов, техники, потребительских товаров, так и потенциального экспорта. Также удобны пути в Нур-Султан (Казахстан) и далее в страны Туркестана.

В-седьмых, в юго-восточной части Западной Сибири, главным образом на Алтае и в Алтайском крае, мягкий климат и удивительно красивая природа, что делает эти места курортными, привлекательными для жизни. Это немаловажно для развития именно крупного поселения, поскольку суровый северный климат — препятствие для освоения территории, которое трудно обойти.

Дополнительным, восьмым пунктом можно добавить советский проект Эвенкийской ГЭС на Енисее, мощность которой могла бы стать самой высокой среди гидроэлектростанций России. Станция благодаря природным особенностям смогла бы полностью покрыть потребности в электроэнергии обширной территории — всей агломерации, нового мегаполиса и новых промышленных проектов.

Стоит отметить ещё крайне важный момент. Речь идёт именно о строительстве новых городов, а не о переносе столицы, к примеру, в Новосибирск. О новой застройке в новом месте. По всей видимости, может быть поставлена цель обеспечения качественных, современных условий для жизни, применения новой градостроительной мысли, для чего старые кварталы не подходят. Даже окраины мегаполисов, поля и пустыри заставляют сужать проекты до возведения плотных человейников, поскольку это экономически обоснованно.

С другой стороны, выбирать совсем пустынное и удалённое место опасно, поскольку новый город может не прижиться, а вся новейшая инфраструктура окажется невостребованной. Поэтому оптимальное решение — выбрать для застройки новое место или небольшой населённый пункт, но в составе действующей агломерации. Это позволит создавать по-настоящему комфортные условия для жизни.

При этом город может быть не один, а несколько, как сказал Шойгу, в зависимости от сферы деятельности. А точный выбор места уже зависит от геологии, доступа к пресной воде и других параметров.