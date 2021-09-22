Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации не могли остаться незамеченными для западных СМИ. Впрочем, интерес на Западе был крайне однобоким. Так, итальянских журналистов чаще всего интересовали злоупотребления и фальсификации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Реакция пользователей оказалась неожиданной — большинство комментаторов раскритиковали массмедиа за предвзятость.

«Подсчёт голосов ещё не закончен, а мы уже видим в крупных интернет-газетах подробные статьи о махинациях, которые ссылаются на данные оплачиваемых Западом агентств», — возмущается Стефано Б.

«Ах, если бы их не было (фальсификаций, прим. ИА REGNUM), нам бы пришлось их выдумать», — пишет Энрико К.

Cikrf.ru Выборы в Госдуму РФ

«Да! Конечно! Обычные русские негодяи!» — иронизирует Амлето М.

«А у нас в Италии всё в порядке. Мы де-факто попали в диктатуру, и всё в порядке», — отметил Раймондо А.

«Италией продолжает править техническое правительство. Политики делают то, что им заблагорассудится», — добавил Мауро М.

Кроме того, многие пользователи начали сравнивать голосование в России, априори не заслуживающее доверие для западных СМИ, с выборами в США.

«Конечно, ничего общего с ясной и кристально чистой победой Байдена…» — пошутил Альберто Р.

«Гораздо меньше, чем в США (о фальсификациях, прим. ИА REGNUM)», — считает Джулиано М.

«США осуждают несвободное голосование других, смешно. Для функционально неграмотных: этот комментарий не является одобрением российской «демократии», — отметил Даниеле Ф.

«В России все избирательные участки оборудованы веб-камерой, трансляции доступны в течение всего дня. Я думаю, ни в одной другой стране такого нет», — предположил Адриано Л.

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

«Было бы забавно, если бы не было так нелепо: в Техасе новый закон ограничивает право голоса, избирательные округа создаются каждый раз снова. В Европе у каждого государства разные избирательные законы, возможно, более элегантные, чем российские фальсификации, но с такими же последствиями. В Фриули-Венеция-Джулия (регион на севере Италии, прим. ИА REGNUM) округа устроены таким образом, что для избрания депутата в Триесте достаточно половины голосов», — многословно высказался Паоло Ф.

«Для меня вы живёте в больном мире, где убеждены, что все, что происходит на Западе, — это «святая правда». С вами не всё в порядке!» — заключил Козимо К.

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