Известный российский кинорежиссёр, актёр Никита Михалков и его печально известный по делу концерна «Тракторные заводы» зять Альберт Баков стали фигурантами скандальной истории. Их совместно с другим бывшим топ-менеджером ушедшего в небытие концерна — Михаилом Болотиным пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам уральской компании «ЧелПром-Даймонд». При чём тут бриллианты, проходящие вещдоком по уголовному делу, и какое отношение Михалков имеет к компании-банкроту — в материале ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

6 октября 2021 года арбитраж Челябинской области планирует рассмотреть заявление конкурсного управляющего ООО «ЧелПром-Даймонд» о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам общества Александра Каплина (экс-директора) и Александра Синтяева «при участии в деле в качестве соответчиков Бакова Альберта Владимировича, Болотина Михаила Григорьевича, Михалкова Никиты Сергеевича».

Об уголовном деле

Компания «ЧелПром-Даймонд» в 2013 году стала фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обороте драгоценных камней на 40 млн рублей, инициатором которого выступило управление ФСБ по Челябинской области.

В основе дела лежал контракт от 2012 года на поставку иностранной компании Dundela Limited бриллиантов на 10 млн долларов. Надзорное ведомство окрестило сделку незаконной, так как фирма-покупатель не была резидентом РФ, не имела зарегистрированного представительства и не состояла на специальном учёте пробирного надзора.

С начала этого дела прошло около восьми лет, а история до сих пор имеет продолжение. Так, в арбитраже Москвы 7 декабря 2021 года будет рассмотрен иск ООО «ЧелПром-Даймонд» к компании Dundela Limited «о признании за истцом права собственности на бриллианты». Детали пока неизвестны, но в рамках другого судебного разбирательства челябинское предприятие пытается установить, что «бриллианты (алмазы обработанные, неоправленные и не закрепленные) в количестве 11 703 штук, изъятые в ходе обыска 15.01.2014 года, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №3 400 240, и хранящиеся в ФКУ «Гохран России», принадлежат ООО».

Бриллианты

О фигурантах

ООО «ЧелПром-Даймонд» было учреждено для обработки алмазов в феврале 2001 года на базе Кусинского завода в Челябинской области. Уставный капитал — 6 204 846,8 рубля.

Основателем был Александр Синтяев, которому до сих пор в ООО принадлежит доля в 50%. В 2008 году в списке совладельцев появились ещё три человека — Никита Сергеевич Михалков (10% доли), его зять Альберт Баков и Михаил Болотин — по 20% доли. Двое последних хорошо известны как теперь уже бывшие топ-менеджеры концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), который из-за многомиллиардных долгов разделили на дивизионы, сменив владельцев. Для военной части концерна в качестве управляющего предусматривалась госкорпорация «Ростех» под руководством Сергея Чемезова.

Со второй попытки, за долги концерна: как банкротили зятя Михалкова

Примечательно, что после развала КТЗ Баков перешёл работать именно в дивизион «Ростеха». Он был гендиректором института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), но в конце мая 2021 года руководитель у этого актива сменился.

На сегодня Баков совместно с Михалковым и Лилией Лагутиной числится руководителем московского благотворительного фонда по сохранению исторического, культурного и духовного наследия «Аукционный дом «Николаевский». В своё время «Известия» сообщали, что новый фонд, куда вошел аукционный дом, будет собирать деньги на памятник царской семье.

Kurganobl.ru Альберт Баков

Среди соучредителей аукционного дома — известный шоумен Леонид Якубович, а также «Русский фонд культуры», которым также руководит Баков.

Возвращаясь к делу ООО «ЧелПром-Даймонд». Решением суда в июле 2015 года юрлицо было признано банкротом, и в отношении него открыли конкурсное производство. Долги предприятия на декабрь 2020 года оценивались в 141,85 млн рублей. Именно такую сумму первоначально заявлял конкурсный управляющий для взыскания в рамках субсидиарной ответственности. Итоговая сумма, актуальная на сентябрь 2021 года, пока не сообщалась.

CAP.RU Михаил Болотин и Владимир Путин

Об активах Никиты Михалкова

В свете многомиллионных претензий по делу алмазной фирмы нелишним будет рассмотреть состав бизнес-портфеля и Никиты Михалкова, ставшего соответчиком по этому делу.

Помимо различных некоммерческих структур, в соучредителях и руководителях которых он отметился, Михалков владеет долями как минимум в 11 компаниях Москвы, Нижегородской области. Они работают в разных отраслях — лесозаготовки, лесоводства, производства кинофильмов, разработки компьютерного программного обеспечения, ресторанном бизнесе, в сфере предоставления финансовых услуг и т. д. Например, в Павловском районе Нижегородской области «прописано» лесозаготовительное ООО «Тёмино-Павловское», в котором Михалков — единственный владелец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Помимо этого, Михалков является соучредителем организации охотников «Тёмино» в нижегородской деревне Щепачиха и схожих организаций Вологодской области и Крыма.