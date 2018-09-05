Со второй попытки, за долги концерна: как банкротили зятя Михалкова

Москва, , 11:12 — REGNUM Зятя известного российского режиссёра Никиты Михалкова — генерального директора крупного машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы» Альберта Бакова со второй попытки обанкротили — впереди распродажа имущества. Тот же истец — ПАО «Бинбанк» банкротит и председателя совета директоров концерна Михаила Болотина, претензии к которому Арбитражный суд Москвы начнёт рассматривать 11 сентября 2018 года, Альберт Баков в этом деле участвует в качестве третьего лица без самостоятельных требований. ИА REGNUM выяснило подробности банкротных претензий к топ-менеджерам крупнейшего концерна России, включающего «пул» из старейших оборонных предприятий и производителей гражданской техники и продукции.

Напомним, заводы концерна работают в Чувашии, Курганской области, Алтайском крае, Карелии, Мордовии, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. Проблемы у концерна начались после того, как он не смог рассчитаться по крупному кредиту от 2011 года. В 2015 году «долг» у шести российских банков приобрела госкорпорация «Внешэкономбанк», получив право требования с концерна 68,5 млрд рублей. В 2017 году ВЭБ обратился в суды, требуя признать банкротами некоторые предприятия концерна, а также управляющую группу — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». В отношении последней было введено наблюдение, но 28 августа 2018 года вместо перехода к следующему этапу банкротства производство по иску было приостановлено. В начале августа 2018 года также стало известно, что концерн передан госкорпорации «Ростех», которая будет управлять оборонной частью группы, а для гражданских предприятий найдут частного инвестора. Глава ВЭБ Игорь Шувалов в своём августовском выступлении заявил о предстоящем финансовом оздоровлении концерна и реструктуризации долгов.

Читайте также: Глава ВЭБ объяснил переход «Тракторных заводов» к Ростеху

Банкротные иски к топ-менеджменту концерна в лице гендиректора Альберта Бакова и председателя совета директоров концерна Михаила Болотина были поданы в связи с невыполнением обязательств по кредитам, выданным предприятиям группы. Истцом выступил ПАО «Бинбанк». Болотин и Баков являлись поручителями в тех сделках. Деятельность Михаила Болотина достаточно критично в январе 2018 года оценил Александр Карлин, занимавший тогда должность губернатора Алтайского края. Характеризуя работу ОАО «Алтайский моторный завод», которое вошло в группу в 2006 году, он заявил, что «технологическая часть, массовое производство собственником просто варварски убита».

"Не всё в наших силах. С господином Болотиным (председатель совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», — ИА REGNUM ) мы несколько раз встречались. Всё, что могли сделать, мы делали. Но, к сожалению, персонаж этот безответственный», — публично заявил тогда Карлин.

Алтайский завод до сих пор не решил финансовые проблемы, и есть решения судов о полном ограничении режима энергопотребления на нём.

Читайте также: Алтайский губернатор считает безответственным главу совета директоров КТЗ

А также: Алтайскому моторному заводу грозит отключение электричества… и остановка?

Иски с требованием признать банкротами как физлиц Михаила Болотина и Альберта Бакова ПАО «Бинбанк» подал 1 февраля 2018 года, рассмотрение дел несколько раз откладывалось. Иск к Бакова изначально был оставлен без движения до 7 марта, так как истец не внёс на депозит суда вознаграждение управляющему и не приложил к иску необходимые документы. Дело к производству приняли только 28 февраля, после устранения всех замечаний.

4 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел претензий и признал Бакова банкротом, перейдя к процедуре реализации имущества. Следующее заседание назначили на 19 февраля 2018 года, финансовым управляющим выбран Борис Кладов. Сумма претензий банка, включённая в реестр кредиторов, составила свыше 78 млн рублей, хотя в процессе истец уточнил требования и хотел увеличить её до свыше 263,9 млн рублей, мотивируя тем, что за это время вступили в силу решения судов по взысканию еще части долга. Вероятно, что эта часть претензий будет рассмотрена в рамках отдельного производства, как и рекомендовал судья. Отметим, ещё на заседании 5 июня 2018 года представитель должника ходатайствовал об отложении слушаний в связи с желанием погасить часть долга. Удалось ли выплатить его, неизвестно.

Решение суда о признании Альберта Бакова банкротом пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Также неизвестны подробности решения, оно ещё не изготовлено.

Читайте также: Суд принял решение по делам о банкротстве руководства тракторного концерна

Банкротное дело председателя совета директоров концерна Михаила Болотина Арбитражный суд Москвы начнёт рассматривать 11 сентября 2018 года, так как 4 сентября 2018 года в связи со вступлением в него третьим лицом Бакова заседание было отложено. Кроме того, на заседании 10 июля 2018 года истец заявил увеличение требований до 263 974 939 рублей 16 копеек, а представитель должника заявил просьбу перенести слушания «для частичного погашения задолженности». Кандидатура финансового управляющего для Михаила Болотина будет выбрана из участников Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Но ПАО «Бинбанк» за последние два года далеко не первый, кто пытался обанкротить Альберта Бакова и Михаила Болотина. 23 марта 2017 года ПАО «ТрансФин-М» из Москвы двумя отдельными исками потребовало признать банкротами топ-менеджеров концерна.

Основанием для претензий к обоим послужило решение Гагаринского районного суда Москвы от 12.12.2016 года, которым было «удовлетворено исковое заявление ПАО «ТрансФин-М», в пользу которого с Бакова А.В. и Болотина М.Г. взыскана сумма займа в размере 1 000 000 000 рублей, сумма процентов в размере 69 226 412,76 рубля, сумма процентов в размере 34 942 855,96 рубля, сумма неустойки в размере 1 605 828,87 рубля, расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей». На момент подачи иска решение оспорено не было, но 18 сентября 2017 года определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда оно было отменено, поэтому в ноябре 2017 года были прекращены и производства по банкротным искам.

На сегодня Альберт Баков и Михаил Болотин также являются третьими лицами в деле по иску Внешэкономбанка, поданному к 13 компаниям концерна. ВЭБ еще с 8 июня 2017 года пытается взыскать с них задолженность в размере 29 936 970 540 рублей 84 копейки по кредитному договору. Дело несколько раз откладывалось, в последний раз 18 июля 2018 года — до 11 сентября 2018 года. Тогда же в дело третьим лицом по ходатайству ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» привлекли Альберта Бакова. Слушание было отложено в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств.

Помимо экономических споров, оба бизнесмена фигурировали и в интересном разбирательстве по защите деловой репутации. В середине января 2015 года Альберт Баков и Михаил Болотин подали иск к «Новой газете», требуя признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фразы из статьи про концерн, а именно: «…Михаил Болотин один из бенефициаров концерна «Тракторные заводы» сколотил стартовый капитал в начале 90-х в команде Михаила Ходорковского, а когда пришла пора превращать кэш в реальные активы, выбрал машиностроительный сектор»; «…более 1,7 млрд рублей из общей задолженности уже сейчас контролируют две офшорки «Мейви Комерциал лимитед» и «Брэдвик Продэкс корп». По нашим данным, контролируются Болотиным и Баковым»; «…То есть люди приобретают собственные долги, чтобы их впоследствии не платить. Ничего предосудительного, а тем более незаконного в подобной практике нет. Ровно до того момента, пока все эти сделки происходят на рынке, а не в кулуарах». Истцы также требовали дать опровержение, обязать удалить сведения и выплатить им компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

В конце июня 2015 года суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что «проанализировав и оценив как опровергаемые истцами сведения в частности, так и текст статьи в целом, суд пришел к выводу, что распространенные ответчиками сведения не носят порочащего характера, поскольку не содержат утверждения о нарушении истцами действующего законодательства, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота».

"При этом сведения — «…Михаил Болотин один из бенефициаров концерна «Тракторные заводы» сколотил стартовый капитал в начале 90-х в команде Михаила Ходорковского, а когда пришла пора превращать кэш в реальные активы, выбрал машиностроительный сектор» не содержат утверждений (выводов) о том, что работа в команде с Ходорковским до привлечения его к ответственности, свидетельствует о том, что все, кто с ним работал, также совершали какие мошеннические действия, сведения «То есть люди, возможно, приобретают собственные долги, чтобы их впоследствии не платить. Ничего предосудительного, а тем более незаконного в подобной практике нет. Ровно до того момента, пока все эти сделки происходят на рынке, а не в кулуарах» (цитата) изложена в форме предположения, а не утверждения», — отмечалось в определении суда, которым в удовлетворении иска было отказано.

В конце октября 2015 года вторая инстанция это решение оставила в силе, а жалобу бизнесменов — без удовлетворения.