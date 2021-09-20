Жители Ростовской области с глубокой болью и скорбью восприняли трагедию, которая случилась утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Учащиеся донских вузов, спортсмены выразили соболезнования жертвам стрельбы, которую устроил 18-летний студент.

ModicumofKnowledge Ружьё

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

В ходе дискуссии, развёрнутой в социальных сетях, интернет-пользователи пытаются ответить на вопрос: почему произошло повторение трагедии в Казани, которая унесла жизни учителей и детей.

«То есть после прошлого отморозка все «усиления мер безопасности» были фикцией?» — задался вопросом участник сообщества «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» Антоний К.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Охранник

«Да когда уже будут проводить психологические тесты в учебных заведениях, чтобы ловить маньяков. Вечно из-за психов куча жертв. Сил тем, кто потерял родственников в Перми», — высказал своё мнение Дмитрий Г.

«Столько раз уже «усиляли меры», что образовательные учреждения уже должны быть полностью военизированы. А с причинами таких событий никто бороться не хочет?» — написал Вадим Е.

«Керчь — мы не допустим повторения. Скрепы, духовность и бла-бла-бла. Казань — мы не допустим повторения, виноваты игры, опять нужны скрепы и духовность, и бла-бла-бла. Пермь — мы не допустим повторения…» — заметил сходство My D.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Гильзы

«Не смешите, кто там усилит! После Казани ничего не изменилось, и сейчас не изменится», — уверена Дина С.

«Лучше бы усилили психиатрический учёт и контроль. И построили бы не сотню человейников, а пять клиник для психов. Толку от вооруженной охраны в учебных заведениях? Он зайдет в магазин и там всех перестреляет», — привела пример Лена М.

«Какой раз идёт нападение на учебное учреждение? Какой раз все твердят о том, что идёт усиление мер безопасности? Ничего не меняется. Должно произойти намного больше каких-то нападений, чтобы, наконец, была безопасность в учреждениях?» — пытается задать вопрос властям Алина Р.

«Теперь у нас почти как в Америке! Наконец-то! Столько лет старались!» — сделал вывод Сергей Н.

Цитата из к/ф «Кобра». Реж. Джордж Пан Косматос. 1986. США Психопат с оружием

ИА REGNUM напоминает, что утром 20 сентября 2021 года студент открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета. Возле вуза появился временный мемориал. Жители и гости города несут цветы и свечи в память о погибших в результате бойни. В результате нападения на университет шесть человек погибли. Нападавший задержан.

По некоторым данным, жестокий план стрелок вынашивал около полугода и даже делился им в интернете. Страница студента заблокирована.