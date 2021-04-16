Преступники с огнестрельным оружием проникли в гимназию на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Мотивы злоумышленников пока неизвестны. Подробности случившегося устанавливаются. По предварительным данным, один человек погиб. Школьников эвакуируют из здания.

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