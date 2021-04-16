11 Мая
10:15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №175» находится в Советском районе Казани. Она существует с 2006 года, Проектная мощность — 726 учащихся.
10:15
В одной из школ Казани устроили стрельбу
Сегодня, 11 мая в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба.
По неподтвержденной информации, один человек погиб, еще один ранен. На место происшествия стягиваются автомобили служб оперативного реагирования и скорой помощи. Здание школы оцеплено.
В пресс-службе управления МВД по Татарии информацию о стрельбе в школе не опровергли, но и не подтвердили.
10:13
По первоначальным данным, в школу проникли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Позже появилась информация, что к стрельбе причастен учащийся гимназии, где произошел инцидент.