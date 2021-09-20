В России подводят итоги трёхдневного голосования на выборах в Государственную думу восьмого созыва. Пока подсчитано 85% протоколов. Избирательная кампания была, пожалуй, самой тихой за все последние три десятка лет. А её результаты во многом перекликаются с итогами выборов в 2016 году. Главными интригами стало расширение списка парламентских партий до пяти, уверенное лидерство кандидатов «Единой России» в одномандатных округах, усиление КПРФ и потеря позиций ЛДПР. Небольшой шаг вперёд сделала и «Справедливая Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

По сравнению с прошлыми выборами «Единая Россия» теряет около пяти процентов: в 2016 году было 54,19%, в 2021 году пока 49,76%. Разницу можно объяснить отсутствием активной агитации в СМИ, агрессивной предвыборной кампании. При этом «Единая Россия» лидирует в подавляющем большинстве одномандатных округов, что позволяет говорить о получении партией большинства мандатов в Госдуме восьмого созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Читайте также: «Единая Россия» лидирует в подавляющем большинстве одномандатных округов

КПРФ набирает 19,61%, хотя в 2016 году у партии было 13,34%. Либеральные СМИ объясняют это поддержкой «Умного голосования», дескать, чаще всего просили голосовать именно за коммунистов. Другое объяснение — видимая радикализация риторики, готовность к конфликтам и спорам, что позволило забрать себе часть внимания перед выборами. Успех КПРФ подтверждает и 1,31% у идеологических конкурентов — «Коммунистов России». На прошлых выборах было 2,27%.

ЛДПР набирает 7,53%, что намного хуже, чем в 2016 году. Тогда партия получила 13,14%, почти вровень с КПРФ. 75-летнему Жириновскому всё сложнее удерживать либерал-демократов на плаву, не хватает прежнего задора и свежести речи. Кроме того, у партии появился неожиданный конкурент — «Новые люди». Поэтому преодоление пятипроцентного барьера можно считать хорошим результатом.

«Справедливая Россия — За правду» набирает 7,34%. У «Справедливой России» на выборах в 2016 году было 6,23%. Угасавшую партию заметно взбодрил альянс с политическими силами, ранее не представленными на политической сцене. Возможно, этот потенциал даже недостаточно раскрыт, и в случае большей активности перед трёхдневным голосованием СРЗП могла получить больше.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования

Неожиданностью выборов стало преодоление новой политической партией «Новые люди» пятипроцентного барьера. В их названии кроется один из секретов успеха — оно вступило в спор с традицией присутствия в Думе четырёх парламентских партий. Мол, нужно что-то менять, услышьте нас! Таким образом, «Новые люди» сумели забрать протестный электорат, который вместо отсутствующего поля «Против всех» выбирал ЛДПР. Пока у партии 5,31%.

Остальные партии расположились вдалеке от пятипроцентного барьера. Главным аутсайдером оказалась «Гражданская платформа» — 0,14%. Также выяснилось, что в России почему-то есть сразу две зелёные партии, ни одна из которых не может переступить порог в 1%. Увеличилась популярность «Партии пенсионеров» (2,51% против 1,73% в 2016 году), что можно объяснить сохраняющимся протестом против пенсионной реформы.