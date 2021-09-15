Украина действительно может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»), говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины, обнародованном 15 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеголовушка

Согласно информации офиса Зеленского, соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Также новость обсудили на YouTube-канале издания «Страна.ua». Многие указали на то, что это вооружение не самое современное и не самое эффективное.

«Дело в том, что «Железный купол» рассчитан на перехват т. н. «летающих столбов» типа «Скад» (вероятно, речь об одноступенчатой баллистической ракете Р-17 «Скад» — М. Р.), ну ещё, может, попробует поработать по ракетам РСЗО «Смерч», ну по «Точка-У «— и всё. Это израильская система, и создавалась она под окружающую Израиль действительность. А там в основном бармалеи с самодельными петардами. Так что чему ОП радуется, я не знаю», — отметил Прохор П.

«Распиаренный «Железный купол» обделался при массовом залпе кустарных палестинских ракет. Израиль, видно, решил поменять на что-то более эффективное, а устаревшую систему впарить лохам. Даже производитель дает 90% эффективности… Израильское министерство обороны уверяет о 85%. На вооружении стоит уже лет 10. Израиль сам признает, что массовая атака палестинских самоделок не была отбита должным образом, не говоря уже о том, что один выстрел до $100 000. Если напугать РФ, то это смешно. В случае конфликта эти комплексы даже стрельнуть не успеют», — добавил L. Maks.

(сс) IDF Spokesperson's Unit ПВО «Железный купол»

«Этот, который не на 100% эффективен (писали про 90%) даже при использовании самопальных палестинских ракет, сделанных на коленке? А что будет, если прилетит какой-нибудь «Кинжал» или «Калибр»? Я не говорю про стоимость, которая просто огромная. Напомню, что палестинские ракеты летят по баллистической траектории и с небольшой скоростью, и перехватить их не проблема, когда крылатая ракета летит на малой высоте, огибая складки местности, и радар ее видит зачастую уже при подлете в пределах нескольких десятков секунд (учитывая огромную скорость)», — отметил один из читателей.

«Продали то, что самим было не нужно, а колонии приказано было купить», — пишет Name.

«Выстрел стоит около 10 тыс., но вопрос в том, что она рассчитана на низкоскоростные баллистические неманеврирующие цели. Ну типа самодельной ракеты или ракеты от «Града» 122-мм, пущенной с установки типа «Партизан». И всё. Это была задача «Железного купола». От современных средств ракетного нападения он не защитит от слова совсем», — отметил Витал.

«Ну ясно, что «Купол» предназначен не для России, а для Донбасса. Однако сравнительно высокая стоимость перехвата и потребного количества батарей позволяет сомневаться в том, что у ВСУ не развяжется пупок в финансовом плане», — пишет Hans.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Сами не разобрались и решили продать. Самое смешное, что тупые купят, если им прикажут», — отреагировала Мадина М.

«Железный купол» хорош против ракет «Касам», кустарно изготовляемых арабами из обрезков канализационных труб, начиненных тротилом. Однако Израиль отродясь не отражал ракетного удара хотя бы престарелых «Точек-У», не говоря уже об «Искандерах», а тем более об «Искандерах-М», — добавил Дмитрий Б.

«Какой смысл покупать две батареи? Какую площадь воздушного пространства они перекроют?..» — не понимает Igor T.

«Тут жрать нечего, а они ракеты покупают», — подытожил Александр X.

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