29 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине до $60 миллионов на оказание помощи в военной сфере.

Оксана Переможенко, , 11:29 — REGNUM Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине до $60 миллионов на оказание помощи в военной сфере, сообщает 27 августа пресс-служба Белого дома. В соответствии с опубликованным документом, руководителю Госдепартамента США Энтони Блинкену поручено выделить указанные средства из бюджета Пентагона. Уточняется, что средства будут направлены «на оборонные изделия и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для оказания помощи Украине».

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на YouTube-канале «Сегодня», на телеграм-каналах «Наглый» и «Украина Online», а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что эти деньги выделяются Киеву на продолжение гражданской войны.

«Адекватные люди видят это как кредит, который в будущем помогает манипулировать страной, а для недоразвитых это преподносят как помощь!» — написал Андрей М.

«Думаю, деньги пойдут на весла с надувными боеголовками, а то надувные лодки не укомплектованы», — шутит Лариса В., напоминая о надувных лодках, ранее переданных Соединенными Штатами Украине.

«Байден просто так никому ничего не выделяет! Это, скорее всего, «компенсация» за ввезенных мигрантов из Афганистана в Украину, нам уже пора мечети строить…» — пишет MrBaricore.

«На оборону — это считай на войну», — добавила Марина С.

«Маловато дал, хватит только на 60 флагштоков», — иронизирует Василий.

«А как с папуасами ещё?» — спросил Sergiy G.

«Нужно правильно понимать, что выделяют не помощь, а зарплату за успешно проделанную работу по развалу государства и уничтожению населения! В платёжке официальное назначение не могут указать, вот и проводят как помощь!» — отметил Сергей С.

Подачка Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США

«Афган больше получил на 85 млрд», — иронизирует Кирилл Г.

«США не нужна богатая Украина, поэтому деньги они дают только на убийство русских. Ради этого майдан и мутили», — написал Proton Dark.

«Всё равно украдут эти деньги, хоть миллион, хоть миллиард дадут», — отметил Vova.

«На фоне оставленной талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) техники, на 85 миллиардов, по подсчётам Индепендент, выделенные Соединенными Штатами Украине 60 миллионов долларов выглядят вдохновляюще. Что-то в духе — а оружие добудете в бою», — добавил на своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

«Белый дом наконец придумал тему встречи с главой украинского государства 31 августа. Джозеф Байден подписал указ о направлении «до $60 млн на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине». То есть потратить 60 миллионов на закупку у американского Минобороны и частных компаний изделий и услуг. А украинская власть сможет писать в своих пресс-релизах о большой победе — президент привез 60 миллионов, умалчивая, правда, что не деньгами, а изделиями. Недорого оценили вопрос «Северного потока», вполне могут заявить, что это и есть компенсация, о которой просил Владимир Зеленский. Хотя снятие Бурисмы с повестки дня вообще обошлось Вашингтону в ничего, как и блокирование китайцев в Мотор-Сич. За снятие с повестки пленок Деркача Украина еще и доплатила, введя ряд санкций против своих граждан. Как говорят в старой поговорке — зачем покупать корову, бесплатно дающую бесплатное молоко в прыжке и сразу в кастрюлю», — подытожила в своем телеграм-канале украинский политолог Елена Дьяченко.

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