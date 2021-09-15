Австрийские власти не станут принимать на территории страны ни одного беженца из Афганистана. Об этом 14 сентября заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Политик добавил, что на протяжении последних лет в Австрию приехали свыше 44 тыс. жителей Афганистана и в стране уже существует четвертая в мире по величине община афганцев.

(сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Nicholas Guevara. U.S. Central Command Public Affairs Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула

«Мы занимаем реалистичную позицию — интеграция афганцев очень трудна», — сказал канцлер Австрии.

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Кроме того, Курц добавил, что это происходит из-за «в основном» низкого уровня образования прибывших в страну афганцев и из-за расхождения в фундаментальных ценностях. Политик также отметил, что Австрией уделяется «особое внимание поддержке соседних с Афганистаном стран», также страна выделяет €20 млн на обеспечение защиты и помощи афганцам в регионе.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина» и украинского издания «Шарий.net». Многие отметили, что Украина, в свою очередь, примет порядка пяти тысяч беженцев. Иные указали на то, что беженцев должны принять США.

European People's Party Канцлер Австрии Себастьян Курц

«И правильно делает! А мы, такие богатые, такие заботливые, принимаем всех. Ну прям не страна, а мать Тереза!..» — с сарказмом отреагировала Ольга М.

«Да, лишь бы понравиться хозяевам из США», — ответила Ольге М. Татьяна Н.

«А мы можем интегрировать? Мы все можем, если нас американцы об этом попросят!» — с сарказмом отметила Нонна А.

«Зато Украина, не имея возможности своих прокормить, принимает. Нет слов», — добавила Yevgenievna Ya.

«Везите в Штаты, пусть там принимают», — добавил Vitaliy A.

«Замечательно. Дружный Запад разрушает государства, а от того, что натворили, умывают руки», — пишет Людмила Д.

«Зачем в Австрию? В Америку их всех! Америка разрушила их дом, пусть принимает к себе», — отметила Вацлава Б.

(сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Brandon Cribelar Мирные жители на борту Boeing C-17 во время эвакуации

«Конечно, Австрия не пустит, понимая, что среди беженцев кто угодно может быть. Только Украина добренькая. Угождая Западу, аж пять тысяч афганцев [примет], вот молодцы, своим переселенцам ничего хорошего не делают…» — отреагировала Любовь Б.

«Всех эмигрантов в США… Кто заварил кашу, тот [пусть] и расхлёбывает!!!» — пишет Volodya M.

«Слабаки и лузеры! «Самое мощное» европейское государство Украина запросто это сделает. 5000 уже собрали чемоданы и ждут отмашки…» — с сарказмом добавила Галина О.

«А я считаю, что это несправедливо! Надо создать международную независимую комиссию, которая в процентном отношении рассчитает, какая страна — — член НАТО обязана принять беженцев. Большинство в Америку, остальным… по мере участия. Надо, чтобы научились отвечать за свои действия! А если не хотят забирать этих беженцев, то пусть оплачивают странам, которые их забирают, причём в тройном размере», — написала Светлана С.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Афганцы в аэропорту Кабула

«Когда ты приходишь и разрушает чужой дом, то должен понимать, что завтра жители разрушенного тобой дома придут жить к тебе, в твой дом. Посмотрите, жители бывших колоний идут жить к своим колонизаторам, но идут со своим уставом и жить будут в вашем доме по своим правилам. А не проще сидеть у себя дома, наводить порядок в своем доме, а не шастать по миру и сеять «демократию», замешанную на крови, смерти и разорении страны?» — отметила Тамара Г.

«Америка в Афганистане 20 лет «демократию» навязывала, а теперь слиняли по-тихому за океан, а последствия их «демократии» теперь расползаются по близлежащим странам! Они не к ним домой жить придут, а к нам!» — подытожила Светлана М.

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