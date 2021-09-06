6 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который считает, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которые будут размещены на Украине, поскольку это куда более адаптированные к западному обществу и более образованные люди, нежели среднестатистические украинцы.

Оксана Переможенко, , 14:34 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович считает, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которые будут размещены на Украине, поскольку это куда более адаптированные к западному обществу и более образованные люди, нежели среднестатистические украинцы. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Ukrlife.

Пастух Afghanistan Matters

На вопрос ведущей: кто будет оплачивать размещение афганских беженцев, он ответил, что, «скорее всего», они будут содержаться за бюджетные средства.

«Госбюджет Украины, скорее всего. Если мы хотим в ЕС и НАТО, то это часть бремени белого человека. Пять тысяч мы точно выдержим за собственный госбюджет — это не бог весть что. Опять же, надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в руках. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образованна гораздо больше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков», — сказал он.

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Афганистан Afghanistan Matters

Заявление украинского чиновника обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net». Многие отметили, что сравнение афганских беженцев с гражданами Украины, причем не в пользу последних, является оскорблением украинских граждан.

«Какой позор!!! Какое унижение для украинцев!!! Но вот этим наша власть и подтверждает, до чего они довели образование в Украине. Если даже беженцы из бедного Афганистана умнее украинцев. Это заявление советника главы офиса президента Арестовича говорит о многом…» — отреагировала Алиса С.

«Правильно — будут народ в страхе держать. А по поводу денег на содержание — это ж не своих пенсионеров кормить», — пишет Кира Б.

«Это недоразумение, так же паразитирующее на бюджете, должно быть немедленно уволено. Ведь по сути он сказал: «Вы — необразованные граждане Украины, обязаны содержать очередную афганскую соросню», — добавил Валентин Х.

«Ну просто негодяи!!! А как же наши беженцы?! Ни одного квадратного метра за восемь лет!!! Ни одного самолёта с беженцами из Украины! Негодяи!» — отреагировал Владимир М.

«Выгодно содержать беженцев, потому что деньги будут выделяться из международных фондов, очередное пополнение своих карманов, а на людей им давно наплевать», — добавила Елена Ч.

«Нужно подселить ему в хату пару семей. Пущай набирается от них интеллигентности, понимаешь», — пишет Андрей М.

Кабул Afghanistan Matters

«Если сбежать не успеет, будет потом рассказывать, что его не так поняли», — отреагировал Илья П.

«Что и требовалось доказать, они считают украинцев хуже всех», — добавил Пётр К.

«К себе домой их как раз заберёшь, будешь их кормить со своей зарплаты… Ты у народа спроси сначала, хотят ли они принимать этих беженцев у себя дома, чтобы потом смотреть на результат, как в Германии, Бельгии, Голландии с их ассимиляцией, а потом разглагольствуй про беженцев. Складывается впечатление, что эти люди вообще не любят свой народ и страну, ещё чуть-чуть — и прямым текстом будут говорить, что с большой колокольни они на народ кашляли… Жаль обычных трудяг, которые доверились однажды клоуну и этой своре», — подытожил Александр С.

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