Украинская граница абсолютно уязвима для диверсионных групп и мигрантов, которых могут направить белорусские власти. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью британской газете The Independent, опубликованном 14 сентября.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

Глава украинской дипломатии посетовал на то, что из-за недостаточных вложений в укрепление границы Киев сейчас сталкивается с проблемой. Страна, по его мнению, оказалась не защищена, при этом Россия и Белоруссия укрепляют свои связи. Кулеба также предложил укрепить совместную с Белоруссией границу стеной с колючей проволокой по примеру Прибалтики и Польши.

«Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам [президент Белоруссии Александр] Лукашенко», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

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Заявление Дмитрия Кулебы обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка», а также предложение украинского дипломата отгородиться от Белоруссии забором оценили на YouTube-канале издания «Страна.ua». Многие напомнили, что Украина готовится принять порядка пяти тысяч афганских беженцев и не так давно помогла Литве с колючей проволокой. Иные также напомнили о строительстве «стены» на границе с Россией, которое было начато в 2014 году при премьер-министре Украины Арсении Яценюке.

«Снова «стена»…» — отреагировал Макс.

«А мы всю проволоку литовцам отдали…» — смеется Влад В.

«Я вот только не понял, а то что мы добровольно афганских беженцев принимаем, это не считается у него?» — задался вопросом Дмитрий Н.

«Так мы же сами себе привозим беженцев, подумаешь, тысячью меньше или больше…» — отреагировал Вячеслав.

«Новая тема для распила бюджета!» — добавил Александр.

«Мы же проволоку Литве подарили! Заберём обратно?» — иронизирует Iuliia P.

«Заранее готовит соломку под задницу. Потом, когда принятые на Украину так называемые беженцы начнут безобразничать и устанавливать свои порядки, будут орать во всю хриплую глотку, что это Лукашенко с Путиным виноваты…» — написала Svetlana D.

«Зачем беженцам Украина?..» — не понимает Дмитрий.

«Покажите мне того мигранта, который решит бежать на Украину, а не в Европу!» — написал Николай Т.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

«Да кому Украина нужна? Диверсантов туда запускать. У Лукашенко дел других больше нет», — отреагировал Дмитрий Б.

«Сомневаюсь, что т. н. беженцев интересует нищая Украина», — написал Влад Я.

«Беженцы к фашистам?! Да они что, чумные что ли?» — не понимает один из читателей.

«Немедленно вернуть кролика Сеню (бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка — М. Р.), пусть строит стены по всему периметру, иначе скоро отбоя не будет от экстремалов, желающих переселиться в концлагерь», — не без сарказма добавила Мадина М.

«И после этого Россию они сравнивают с Северной Кореей! Обнеситесь уже стеной с колючей проволокой по периметру и отгородитесь от остального общества, мир хоть спокойно вздохнёт», — подытожил MultiChopper25.

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