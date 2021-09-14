В украинском городе Хмельницкий произошел скандал с участием сотрудника полиции, который отказался общаться с гражданами на украинском языке. Об этом сообщает «24 канал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Уточняется, что местная жительница, ссылаясь на языковое законодательство, потребовала от одного из полицейских, прибывших на вызов, говорить с ней исключительно на украинском языке. Однако сотрудник полиции отказался выполнять требование женщины и продолжил обращаться к ней на русском языке. В ответ женщина начала говорить, что «не понимает язык агрессора», и принялась поправлять сотрудника правоохранительных органов после каждой сказанной им фразы, переводя ее на украинский язык. Коллеги полицейского, которые также присутствовали на месте, попытались защитить сослуживца. В частности, они стали утверждать, что в соответствии с законами Украины сотрудники силовых ведомств имеют право общаться с гражданами на русском языке.

Mvs.gov.ua Украинская полиция

Очередной языковой скандал обсудили читатели телеграм-каналов PavlovskyNews и «Наглый». Многих возмутило поведение женщины. Люди указали на то, что в стране систематически ущемляются права русскоязычных граждан.

«На каком языке говорит пожарник на пожаре, её не интересует?» — поинтересовался Denis.

«А есть разница, на каком языке спасать людей? Или спасать тоже надо только тех, кто на украинском говорит или русском?» — недоумевает No One.

«Когда жиночка (женщина — О. П.) будет по-настоящему в беде, тогда она не будет спрашивать, на каком языке к ней обращаться», — отметил Сир Эртур Дейн 84.

«Так таких море развелось, из-за таких и конфликты начались, для этих баранов русскоговорящий украинец — это враг. Меня поражает, что большинство в стране говорит на русском, но никто не отстаивается наши права…» — написал Виталий К.

«Эх, хоть это и нехорошо, но хотелось бы увидеть, что будет, когда она в критической ситуации попадет к русскоговорящему врачу…» — отреагировал Александр П.

«Не быть ему больше в полиции. В полиции будут служить только урожденные полицаи», — пишет Николас.

«Непонятно ваше возмущение, русские школы убрали, всё тихо, у кого не спрашивают, — украинский должен быть государственным, вот он и становится таковым, принимайте всё и дальше», — отреагировал Ярик.

«Как после этого жить в этой стране? Я очень люблю Украину, но из-за таких дебилов хочется отсюда бежать. Только какого я должен бежать, где жил и живу всю жизнь? Твари. Язык им не тот!» — отметил Алексей.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961 На Украине

«Еще лет 10 назад я вполне положительно относился к украинскому языку… Теперь всегда требую, чтобы меня обслуживали на русском, ибо воротит, когда с какого-то хрена в русскоговорящем испокон веков городе русскоговорящий кассир к русскоговорящему покупателю обращается на мове. До тошноты», — написал Андрей.

«О языковом вопросе в Украине. Языковой вопрос в Украине прост как две копейки. Понимаете, среднестатистический украиноязычный гражданин Украины живёт в атмосфере постоянной безнадюги и унижения. Он получает крошечную зарплату, но вынужден оплачивать коммуналку по европейским расценкам. Он не может получить нормальной медицины, а его дети — нормального образования… И вот чтобы он уж совсем не затосковал, ему дали освящённое законом право унижать таких же угнетённых сограждан, которые при этом говорят по-русски. И вот получается, что он уже не последнее го*но, а право имеет. И вроде как не всё так и беспросветно на белом свете», — подытожил на своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачев.

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