12 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, поддержавшего идею перехода Украины с кириллицы на латиницу.

Оксана Переможенко, , 12:46 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поддержал идею перехода страны с кириллицы на латиницу. Об этом он заявил 11 сентября в интервью «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Латинский алфавит Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», — сказал чиновник.

Глава СНБО также отметил, что выступает за два государственных языка на Украине — английский и украинский. Чиновник также отметил, что только английский язык является языком цивилизованного общения.

Заявление украинского чиновника обсудили читатели телеграм-канала VESTI. Многие критические отнеслись к идее Данилова, отметив, что таким образом украинские чиновники жаждут «вырвать душу».

«Давно ожидалось такое… Казахстан вроде такую же фигню сделал — кириллица вне закона, максимальный отрыв от России. И что, не сожрете? Даже причмокивать будете», — отреагировал litvinov.

«Представляю, как в школах ученики обрадуются, когда такое произойдет», — добавил П. В.

«На клинопись и глиняные таблички лучше перейти», — пишет egoriann.

«Та ж точно, в «Украине-Руси» периода Киевской Руси на латинице писали… Как же я забыл… Шизофреники захватили власть. Нет никаких сомнений…» — с сарказмом написал L. A.

«Дебилизм зашкаливает! Они там все чокнулись… Они не представляют, как их всех ненавидят!» — пишет Rita M.

«А может на*ер ту латиницу тоже, давайте сразу перейдем на иероглифы или смайлики. Иероглифы — это для знати, а смайлики — для челяди. И вместо бумаги использовать папирус, телячью кожу, глиняные таблички. А то карпатский лес даром на бумагу переводим…» — отметил Юра К.

Филипп Малявин. За изучением алфавита

«Вы зря смеётесь. Эта идея гуляла уже очень давно. Как они только это будут внедрять, не совсем понятно, но главная цель — это окатоличивание православных. Это идея не Данилова, уж поверьте, он просто делает официальный вброс и, если уж дошло уже до этого, то мне страшно. Священная война против всего православия, товарищи. Да здравствует Средневековье в XXI веке», — написала Olya.

«Хорошая схема поиметь деньги. Представьте сколько под это дело можно увести финансов», — пишет Rod.

«То есть князь Владимир выбрал не ту письменность? Видимо, уже тогда был агентом своего тезки Путина!» — иронизирует Сергей.

«Правильное решение. Нужно сделать Украину выродком без исторических корней. Это будет ещё одно доказательство, что современная Украина не имеет никакого отношения к Руси Новгородского, Киевского, Владимирского, Московского, Петербургского периодов. Доказательство, что самостийная Украина — это исторический проект, направленный против украинского народа. Против экономики, науки, культуры. Это приводит к выводу, что УССР была единственным государством в истории, которое действовало в интересах украинского народа», — отметил В. В. Кобелюха-Барский.

«Зеленский рассказывает, что мы — Русь, его секретарь Данилов — чтобы украинский язык на латиницу перешёл. Вот как они умудряются одновременно и о наследии Руси рассуждать, и переход на латиницу предлагать? Борменталь, дайте им латиницу, пусть успокоятся. Скорее Ватикан на кириллицу перейдёт. Ведь одно дело тарифы терпеть, а другое — когда негодяи душу вырвать хотят. Снесут вас вместе с латиницей…» — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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