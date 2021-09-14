Власти Украины больше не верят обещаниям стран Запада. Об этом 14 сентября заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью британской газете Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как пишет издание, Кулеба слишком дипломатичен для того, чтобы заявить, что он злится из-за действий Запада.

«Страна (Украина) извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», — сказал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Украине необходимо стать обладающим гибкостью военным государством, таким как Израиль.

«Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ — вот что нам нужно, чтобы выжить», — добавил он.

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически восприняли очередное заявление Дмитрия Кулебы.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Зима покажет, какой Кулеба «гибкий». Газ-то уже побил все мыслимые и немыслимые цены», — написал Алексей Г.

«Обещаниям не верит… но прогнулись под них славно, выпрямиться уже не получится!!!» — добавил Роман Викторович.

«То есть получается — западные партнеры уже не партнеры. Такими темпами и постсоветские государства будут партнерами», — пишет Андрей М.

«Верните Западу все миллиарды, которые плохой Запад в вас вбухал, а потом становитесь в позу», — отреагировала Oxana B.

«Еще лет пять таких превращений… и мировое сообщество будет интересоваться… а где Украина, Украина же была, никто не видел Украину?» — написал Сергей Евгеньевич.

«Наконец-то до этих идиотов стало доходить, что Западу неинтересна Украина. Запад из-за неё несёт огромные потери, особенно финансовые. Из-за Украины Запад ввёл санкции против России, и главным образом они ударили по самому Западу. Потому что были введены практически вслепую, без просчета последствий. Западу выгодно сотрудничество с Россией. Ну, а про «военизированное государство» особенно смешно с учетом угробленного украинского ВПК, с учетом отсутствия перспектив на разработку и массовое производство современных единиц вооружения. Военизированное государство, которое нагнули в ряде котлов таксисты и шахтеры донбасских республик…» — отметил Alex E.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Они готовы строить: Францию, Польшу, Израиль. Ни один не хочет и не строит Украину…» — отреагировал Игорь В.

«Так в Израиле воров столько нет и коррупция пресекается, даже в верховной власти… А этот Кулеба хочет, как в Израиле. Наивный, однако…» — пишет Светлана.

«Боже, какой дурак! И это министр иностранных дел крупного европейского государства. Израиль получает огромные средства от США плюс пожертвования бизнесменов-евреев из диаспор по всему миру. Кто будет финансировать Украину?» — не понимает Анна С.

«30 лет разрушали, а теперь будем строить Израиль. А не проще ли Кулебе взять своих однопартийцев… и свалить в уже готовые израильские блага…» — отреагировала Людмила Н.

«Хотели построить вторую Францию, получилось хуже, чем Сомали…» — написал «Круглый Кубик».

«А почему бы не сразу Америку? Населенный пункт Нью-Йорк в руине (Украине. — О. П.) ведь уже есть, начало положено», — иронизирует Dmitry S.

«Они со страной — как с «Лего»! вчера Францию строили, сегодня Израиль, завтра что? Когда уже Украину строить будете?» — подытожил Сергей П.

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