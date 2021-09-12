12 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что страны Запада, которые держат Украину на «крючке реформ», не готовы принять Украину в свой состав.

Оксана Переможенко, , 14:01 — REGNUM Страны Запада, которые держат Украину на «крючке реформ», не готовы принять Украину в свой состав. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил 11 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время форума YES Brainstorming.

Евросоюз. Выхлоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы (власти Украины — О. П.) являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы, — заявил Кулеба. — Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину».

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, в настоящее время отношения между Киевом и Брюсселем можно охарактеризовать как «стратегическую неопределенность».

Читайте также: Кулеба считает, что ЕС не готов принять Украину в свой состав

Заявление главы украинской дипломатии обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что множество раз Киеву уже говорили о том, что в Европейском союзе Украину не ждут.

«Кулеба, вернись на землю, Украине нужен не ЕС, а мир с собственным народом, которого нет», — написал Nikolas B.

«Осознание — первый шаг к излечению», — пишет Jelena K.

«На крючке держат рыбу. А ослу показывают морковку, которую он никогда не получит, но за получение которой он сделает всё, что от него требуют», — отметил Jurij O.

«Сами заглотнули крючок от МВФ уже давно, хрен рассчитаемся. ЕС не нужна Украина с сильной экономикой, им нужна дешевая обслуга», — добавил Kyrylo P.

«Пора уже опуститься на землю! Ни в ЕС, ни в НАТО Украину не ждут!» — отметила Yuliya K.

«Крючок Минска. Крючок Евросоюза. Одни крючки. Рыбак этот Кулеба хреновенький», — отреагировал Алексей Д.

«Украинцев использует Америка, так же было и при Рейхе с Гитлером. Только они не понимают этого», — пишет Valentin K.

«Не прошло и семи лет. До бандерлога начало доходить, что Украина неинтересна Европе», — смеется Валентин Ю.

Флаги Украины и Евросоюза Andrew Bossi

«Ух ты… Начали догадываться!» — иронизирует Андрей Р.

«И это ни много ни мало аж целый министр иностранных дел! Да козе понятно, что ваши хотелки никто удовлетворять не будет. Приём Украины в ЕС — это дополнительные огромные расходы стран-доноров ЕС… [Зачем] оно им нужно? Пристегнуть в… ассоциацию — это гут, можно беспошлинно свою продукцию в Украину сбрасывать, а украинскую по мизерным квотам к себе пускать… Учить, требовать реформировать производство на Украине… А принимать, чтоб деньги вкладывать, да право голоса давать… Зачем это Германии, Франции, Голландии и другим? От себя они отрывать будут? Сейчас! Вас не только на крючке держат — вас держат ещё и за идиотов…» — отметил Ivan M.

«На кой Евросоюзу ещё одна нищая страна, которая будет сидеть на дотациях? У них уже этого добра хватает», — написал Александр И.

«Если бы Кулеба поменьше тявкал на Россию и получше слушал малых хозяев, то услышал бы, что ЕС сейчас не хочет расширяться. У них своих проблем по горло, и только Украины им для пущего «счастья» не хватает», — отметила Анна Ё.

«Вот зачем лезть в окна, если не пускают в дверь? Какое унижение! Все эти годы можно было строить свое государство, учитывая интересы своего народа, а не выполнять чужие приказы. Позорище!» — подытожила Лилия Ш.

Читайте также: «Осталось рыпнуться!» — Байден «снял» Киев «с крючка» Минских соглашений?