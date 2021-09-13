Президент РФ Владимир Путин не намерен обсуждать со своим коллегой с Украины Владимиром Зеленским вопросы о войне и мире в Донбассе, так как Россия не является одной из сторон этого внутреннего украинского конфликта. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Заявление Дмитрия Пескова обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time и «Бородатая Бабушка». Также новость обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что ответ российской стороны вполне ожидаемый, а самому Зеленскому нужна не встреча с российским лидером, а разговор о встрече.

«Вот и славненько. Смысла во встрече нет никакого, Украина всё равно не выполняет договоренности», — написал Евгений.

«Ну, а о чем им говорить? Зеленский расскажет Путину, что войска первого пугают второго и Крым — это Украина какая-то», — добавила Мария Михайловна.

«В чем отказ? Россия уже давно эти тезисы повторяет…» — пишет ККТ.

«Там никто и не собирался разговаривать. Так и не о чем говорить», — отреагировал 52 902.

«Обсуждают с теми, кто решает, а добавлять электоральные очки Зеленскому нет ни времени, ни смысла. Обе стороны это прекрасно понимают и каждый остается «при своих». Шуму будет много — толку мало», — написал Иван П.

«Он ещё отказался от этого год назад! Какой смысл опять напрашиваться на переговоры, ведь Путин два раза не повторяет!» — отметил Юрий Б.

«Пусть Зе сначала со своим народом договорится», — отметил Александр.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в нормандском формате

«Это он так послал, чтоб не грубо. Сдаётся, зима будет азартной», — написал Артем.

«А что тут такого трагического? Если Ялтинскую конференцию можно проводить в Киеве, то почему не провести переговоры с Путиным без Путина? Строго потребовать всего и сразу. На повышенных тонах. И самим с собой согласиться и сообщить о перемоге (победе — М. Р.). Вот, дарю идею», — иронизирует Hans.

«У кого-то много времени из пустого в порожнее переливать, а у кого-то много дел», — добавила Галина.

«Не будет этой встречи никогда… ну нет ни малейшего смысла ВВП (Владимиру Путину — М. Р.) встречаться с недоумком», — отреагировал Sergey D.

«Зеленскому тема Крыма важнее, чем Минские соглашения, там всё-таки квартира его. Нужно что-то решать с ней», — шутит MaLaHonDa.

«Даже не представляю, как… Путин может разговаривать с этим клоуном после того, как он в КВН перед ним в кожаных штанах прыгал», — написала Alexandra.

«Путин — прагматик, причём хладнокровный и на штаны клоуна ему было бы плевать, если бы клоун был человеком и стал бы президентом на деле», — ответил ей «Ли».

»Думаете, что в этот раз таки дошло? Сомневаюсь», — пишет «Не Скажу».

«Зеленский должен был в 8 утра вступить в должность, а 8:15 уже выехать в Донецк на переговоры и всё решить или начать решать», — написал Mike.

«Да, на тот момент была идеальная стартовая позиция», — ответил ему «Бабушкина Заначка».

«Зеленскому самому эта встреча не нужна, это все понты для новостей, когда они заранее выставляют тему, на которую с ними не будут говорить, они прекрасно понимают, что получат отказ. И потом будут рассказывать по этим же новостям, какие они крутые… и как в Москве их «боятся» и не хотят с ними встречаться. Манипуляция уровня начальной школы — дешевая и тупая», — подытожил Nonlinear equation.

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