13 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили условия для встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, о которых сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Мирослава Романенко, , 18:58 — REGNUM Условия для встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Российской Федерации Владимиром Путиным назвал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Пресс-секретарь украинского лидера отметил, что вопрос территорий, которые Киев рассматривает «оккупированными», должен быть поднят в ходе встречи двух лидеров.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление Никифорова обсудили в социальной сети Facebook на страницах бывшего депутата Рады Елены Бондаренко, депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на страницах издания «Страна.ua» и канала «112 Украина». Многие указали на то, что у Зеленского подают информацию так, будто это президент России якобы жаждет встречи с Зеленским. Иные указали на то, что в канун отопительного сезона вовсе не Крым является насущным вопросом для обсуждения. Другие напомнили, что российская сторона не намерена обсуждать с представителями Украины вопрос Крыма (он закрыт) и Донбасса (его нужно обсуждать с представителями ДНР и ЛНР).

«А Путин и не просит о встрече. Вопрос Крыма закрыт, а если хочешь урегулирования конфликта на Донбассе, то разговаривать надо с представителями Донбасса, а не с Путиным», — написала Victoriya G.

Глава ДНР Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«В целом ясно — хороший предлог для обоснования невозможности провести встречу», — добавил Станислав М.

«Другими словами, с ними в Кремле никто не хочет разговаривать. Вот и придумывают всякую чушь», — пишет Ирина Д.

«Нечего было и с Байденом встречаться, если не было разговора о «необходимых» миллиардах! Разве для украинских властей проблема только с Крымом? У 90% населения проблем выше крыши и от возвращения Крыма им ни холодно ни жарко!» — отметил Владимир Б.

«Они условия ставят? Забыли, как перед первыми Минскими аж в Харьков драпать собирались?.. Эх, надо было заставить капитуляцию подписывать…» — написал Леонард С.

«Надо просто чаще напоминать этой обновлённой хунте про абсолютное военное поражение и практически капитуляцию на Донбассе в 2014 году», — отреагировал Grigori R.

«А Путин так рвется с ним встречаться? Сейчас для Зеленского любая встреча с Путиным — плюс к рейтингу», — отметила Tatyana M.

«Галимая отмазка. Нашли причину, чтобы не встречаться, зная, что для Путина тема Крыма закрыта», — пишет Ольга Г.

«О Крыме, наверное, нужно разговаривать с крымчанами? Доходчиво объяснить им, что воду и электроэнергию отключили для их же пользы. Они точно поверят…» — не без сарказма написал Василий Т.

«Ну, значит, встречи не будет!» — отреагировал Виталий Ч.

«Самая острая проблема на сегодняшний день — как пройти зиму, как выживать народу. Это неактуально?» — спросил Юрий С.

«Зеленский хочет вернуть Крым и Донбасс, чтоб повесить на них долги МВФ и продать их земли, заводы и т. д.?» — задалась вопросом Tanya.

«Так это Зеленский выпрашивает встречу второй год», — отметил Алексей С.

«Прелестно… Пытаются представить это так, что ВВП (Владимир Путин — М. Р.) напрашивается на встречу с Зеленским», — добавил Михаил К.

Владимир Путин Kremlin.ru

«А с крымчанами Зеля не хочет пообщаться? Может, они ему объяснят, почему Крым не вернется в Украину, если до него так не доходит. Крым в Украину не вернется при любом раскладе. Лучше бы занялся экономикой, третий год бесполезно воздух пинает, а страна тем временем разваливается», — написал Vladimir I.

«У Зеленского не видят смысла во встрече с Путиным, если не будет разговора о Крыме. В Кремле еще ранее заявляли, что не видят смысла обсуждать Крым. Для Кремля, мол, вопрос решенный. Вот и поговорили», — подытожила в своем телеграм-канале бывший депутат Рады Елена Бондаренко.

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