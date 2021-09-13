Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать его страну с Афганистаном. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», — отметил он.

Делая указанное заявление, глава Украины также прокомментировал вопрос о возможности оставления его страны Соединенными Штатами, отметив, что Вашингтон не оставит Киев. Украинский лидер также добавил, что Америке следует нарастить свое присутствие на Украине.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «Наглый», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие сравнили, сколько США потратили на Афганистан и сколько потратили на Украину, отметив, что действительно две страны не подлежат сравнению. Иные также указали на то, что Украина не является независимым государством.

«А что такое украинская независимость? Ну, кроме парада, естественно. Независимость — это когда у тебя есть выбор, с кем торговать, а с кем — нет (во благо государства). На каком языке говорить и т. д. … Кто в Украине независим? Полнейший контроль населения во всём», — отреагировала Анжела.

President.gov.ua Флаги США и Украины

«Украина не так зависима от США, как был Афганистан. Новый праздник нужен. День почти независимости», — отреагировал Pav Br.

«Та пусть уже прямо скажут, что превратили страну в колонию, зачем эта игра в… [не] пойми что?..» — написал Валера В.

«Иллюзия как последняя надежда. США обрушат Украину — это не обсуждается, но постараются сие сделать в нужный для них момент…» — отметил Игорь И.

«Человек прямо так и говорит, что просто мечтает, чтоб США усилили своё вмешательство и влияние на Украину… А что мы тут недавно праздновали? День независимости кажется… Вот только непонятно, о какой независимости при таком раскладе, идет речь…» — пишет Татьяна М.

«США «помогают» странам не просто так — взамен опустошают ресурсы. Для Украины лучше отказаться от участия Америки в нашей судьбе», — добавила Алина Т.

«Вьетнам, Афганистан! Не-не! Абсолютно ненужные сомнения!..» — отреагировал Эдуард Т.

«Да, сравнивать неправильно, если говорить о триллионах долларов, вложенных в Афганистан, — Украина не приоритет для США», — отметила Наталья О.

«Понял!!! Ну будем типа военной базы США!!! Да, земля-то, по сути, уже не наша!!!» — написал Юрий Ф.

Mil.gov.ua Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»

«Конечно, не стоит! Что Украина может дать Америке? Только рычаг влияния на Россию», — пишет Валерия П.

«Зеленский заявил, что Вашингтону следовало бы нарастить присутствие в Украине. Разумеется, речь о военном присутствии, так как говорил Зеленский о стремлении в НАТО. Зачем? Мы стремимся к миру, или к войне? Такое впечатление, что единственная цель Зеленского — навязать войну России или заработать себе дивиденды на отказе от войны. Россия не раз уже заявила, что украинский народ — дружественный, что воевать Россия с Украиной не намерена. Но и обозначила красные линии: НАТО — нет, Донбасс — мир. Что ещё? Обеспечь нейтральный статус Украины и реинтегрируй Донбасс. Всё. И речи о войне никакой. Нет же — дайте НАТО, а то Россия нападёт. Лучше бы Зеленский говорил о финансовом присутствии США в массовой модернизации многоквартирных домов страны. Хоть какая-то польза была бы», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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