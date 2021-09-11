Оксана Переможенко, 11 сентября 2021, 11:14 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 10 сентября заявила, что США не поступят с Украиной, как с Афганистаном. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Бучкин Д.П. Остался один. 1970
Бучкин Д.П. Остался один. 1970

"Я думаю, вы спрашиваете, означает ли наш выход из Афганистана, что мы больше не заботимся или не имеем стратегических интересов в Украине. Я думаю, что нет большего образца нашей продолжающейся приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским стремлениям Украины, чем встреча, которая только что прошла между президентом Байденом и президентом Зеленским, — буквально через день после завершения нашей эвакуации из Афганистана», — сказала политик на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Заявление Нуланд обсудили в социальной сети Facebook на странице бывшего депутата Рады Елены Бондаренко и на странице украинского журналиста и лидера партии «Держава» Дмитрия Васильца. Многие отметили, что США и не потратили на Украину столько денег, сколько потратили на Афганистан. Иные скептически отнеслись к заявлению Нуланд, также добавив, что США по отношению к Киеву, вероятно, поступят еще хуже, нежели с Афганистаном.

«Нуланд заявила, что США никогда не поступят с Украиной, как с Афганистаном. Мол, не бросим… В это кто-то поверит?» — задалась вопросом Елена Бондаренко.

«Не врёт: поступят хуже», — добавил Nikita P.

«США всегда врут. Всем. И верить их словам могут только клинические идиоты», — отметила Натали Р.

«Так нас и не поднимали. Посему не бросят», — пишет Кира Б.

«Вывезут лес… скупят и вывезут чернозем… Сделают ядерный могильник и уйдут… Таких… даже не жалко… угробить отношения со всеми соседями, чтобы похрюкивать и делать пакости РФ…» — написал Дмитрий Ш.

Виктория Нуланд
Виктория Нуланд
(сс) Ssturner71

«Если есть необходимость такое говорить, значит, есть такая вероятность», — отметил Leon L.

«Пусть столько же бабла на нас потратят, как в Афганистане (около 3,5 триллиона долларов), а потом могут и бросать (причём желательно навсегда)», — добавил Сергей Б.

«США Украину, конечно, не бросят — кинут!» — пишет Вадим Т.

«В Афганистане под ногами американцев горела земля. А в Киеве их сажают на почетное место во главе правительства, угодливо заглядывают в глаза, готовы платить любую дань, ограбив свои будущие поколения… Зачем же им бежать? Они еще не одного генпрокурора, да и президента, сменят, как куклу», — написала Elena S.

«В Афгане они тоже 20 лет сидели и триллион долларов потратили. Пусть хоть половину денег дадут. Но, по-видимому, думают, что придётся сматывать удочки значительно раньше», — пишет Владимир Ф.

«Конечно, ещё у них осталось много дел в Украине, население ещё сильно большое, когда будет 10, максимум 15 миллионов, чтобы могли землю обрабатывать, тогда уйдут», — считает Serhii K.

«Виктория Нуланд сегодня успокоила свою «украинскую элиту», заявив, что США не убегут с Украины, как с Афганистана, ведь дел еще тут много. По логике предыдущих заявлений посольства США, имеется в виду, что госпоже Нуланд нужно еще проконтролировать передачу украинской земли в частную собственность международным корпорациям после 2024-го, передать украинские суды под контроль иностранных наблюдателей… нужно еще проконтролировать повышение украинцам цены на газ и свет, и так далее. С такими «интересами», мне кажется, бегство США с Украины — это лишь вопрос времени, причем оно будет еще более стремительным, чем с Афганистана. И задача каждого настоящего патриота — приближать этот день!» — подытожил Дмитрий Василец.

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