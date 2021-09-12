За ходом дела бывшего главы Тобольского района Юрия Батта в Тюменской области пристально наблюдали с начала 2020 года. Ущерб природным ресурсам в 2,3 млрд рублей, который ему вменялся, казался немыслимым. Тюменцы гадали, на какой срок его посадят. А вышло так, что Юрия Батта 10 сентября 2021 года осудили и… освободили. И пошла писать губерния в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Наградят теперь…»

Дело бывшего главы Тобольского района Юрия Батта поступило в суд в феврале 2021 года. Из материалов дела следовало, что экс-руководитель весной 2018 года письменно разрешил фирме «Промэкскавация» использовать земли особо охраняемой природной территории «Абалакский природно-исторический комплекс» под склад песка. При этом предприятие нарушило технологию добычи и складирования, а также использовало тяжёлую технику в заказнике, что категорически запрещено. В результате техника уничтожила плодородный слой почвы на площади около 91 тыс. кв. м., или 9,1 гектара. Причинённый ущерб, по подсчётам следствия, составил около 2,3 млрд рублей.

Юрий Батт первоначально обвинялся по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ходе разбирательства в Тобольском городском суде дело было переквалифицировано на ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Причём на этом настаивал представитель прокуратуры. В итоге суд признал Юрия Батта виновным в халатности и освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Решение суда тюменцы, судя по откликам в социальных сетях, восприняли неоднозначно. Большинство растолковали вердикт, как пароксизм безнаказанности властей предержащих и соответствие духу времени. Однако есть люди, увидевшие в решении суда практически производственную драму.

«У нас за решётку попадают за меньшее. Родственник сидит за найденный кошелек, в котором находились 17 тысяч. Преступление попало под камеры видеонаблюдения. Вся сумма в полном объёме была возмещена истцу. Но свои 1 год 8 месяцев человек получил», — рассказывает женщина в группе «Типичный Тобольск».

«У людей кредиты не гашенные по 10 лет, так как работы нет. Но это же простые люди! И им почему-то не списывают по сроку давности. Так у них и суммы-то не миллиардные, а тут надо же! Страна гуманизма и справедливости!» — отмечает другая.

«Наградят теперь. Святой человек… надо понимать», — смеются в паблике «Тюмень».

И вспомнили слова Марка Твена «Того, кто украл булку — посадят в тюрьму. А того, кто украл железную дорогу — выберут в парламент», заметив актуальность высказывания для современной России.

Ещё на память многим пришли слова персонажа детективного сериала «Бандитский Петербург» — криминального авторитета по кличке «Антибиотик»: «В наше время можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды».

Назначили крайним?

Отметим, что Юрий Батт руководил Тобольским районом девять лет с 2010 года — не новичок во власти. О его доходах известно лишь по последней декларации, которую публично предоставляют чиновники. В 2018 году Юрий Батт показал доход в 3 млн 468 тыс. рублей, это приблизительно 290 тыс. в месяц. В его владении была квартира площадью 80,5 кв. м., автомобили «ВАЗ-21 150» и KIA Optima. Супруга Юрия Батта за 2019 год заработала 204 тыс. рублей. В её собственности тогда находились два земельных участка общей площадью 34 сотки и два жилых дома площадью 188,6 и 49,7 кв. м.

Акционерное общество «Промэкскавация» — тоже предприятие с историей и давно работает на строительстве объектов-гигантов федерального значения, таких как ООО «Тобольск-Нефтехим», ООО «Тобольск-Полимер» и ООО «ЗапСибНефтехим».

Защитники Батта в соцсетях недоумевают, почему ничего не слышно об ответственности предприятия за выборку песка в неположенном месте? И почему виновным назначили человека, который совершил невинное действие — всего лишь завизировал бумаги?

«Люди попросили песок, земельщикам сказали — найти бизнесменам место под выборку, они все намеряли, принесли документы. Что, глава сам пойдет там измерять? Нет, он доверяет своим дуракам. А они охраняемой земли намеряли», — пишут в паблике «Тюмень».

"Не Батт подписал, а его «попросили», «ЗапСиб» и аэропорт строить надо было. Потому и отпустили. А «убытки» — информационный вброс в СМИ одной вредной особы, которая в депутаты метила», — приоткрывает детали дела комментатор в той же группе.

«А что там росло на этих девяти гектарах, что так дорого оценили? Это значит, там 1 кв. м. стоит 25 274 рубля? Откуда эти расчёты? У государства как денежки собирать, штраф на штрафе, пени на пени», — сетует участник группы «Криминальный Тобольск».

«Пишут люди, которые человека не знают совсем! Неужели не понятно, что человека назначили крайним в этой истории?!» — возмущена ещё одна сторонница Батта.

Kremlin.ru Тобольск. Тюменская область

Историю считают несусветной и те, кто знаком с логикой так называемой «вертикали власти».

Ведь на заседании Тюменской областной думы ещё в начале февраля 2020 года депутат Юрий Юхневич задавал вопрос о незаконной добыче песка на территории Абалакского природно-исторического комплекса ответственным чиновникам из правительства региона (видеозапись с заседания думы есть в распоряжении редакции ИА REGNUM). Ему ответила тогдашний директор регионального ведомства Жанна Злобина.

«В рамках данной незаконной добычи возбуждено уголовное дело. Департамент недропользования участвует в нём как свидетель. Разрешение на добычу полезных ископаемых было выдано департаментом недропользования на территории особо охраняемой территории. Но уголовное дело было возбуждено, потому что предприятие-недропользователь вышел за границы лицензионного участка. На все ваши вопросы можно будет ответить только после завершения уголовного дела», — прозвучало в ответе чиновницы из правительства области.

Примечательно, что вскоре чиновница сложила свои полномочия и одной из причин её ухода с поста в СМИ называлась неприглядная история с заповедным песком. Так чья же безалаберность нанесла ущерб природе — департамента или Батта?

«Круто завернули и вывернули», — пишет в паблике «Тюмень» пользователь. И тут же скептически отмечает, что «безукоризненная последовательность совершения ошибок создаёт впечатление реализации тщательно продуманного плана».