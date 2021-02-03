Тюмень, , 11:29 — REGNUM В Тюменский областной суд поступило дело бывшего главы Тобольского района Юрия Батта об ущербе, нанесённом природе, в размере около 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде напоминают, что Юрий Батт обвиняется по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Из материалов дела следует, что бывший глава Тобольского района весной 2018 года письменно разрешил ООО «Промэкскавация» использовать земли особо охраняемой природной территории «Абалакский природно-исторический комплекс» под склад песка .

При этом предприятие нарушило технологию добычи и складирования песка, а также использовало тяжёлую технику в заказнике, что категорически запрещено.

«В результате техника уничтожила плодородный слой почвы на площади около 91 тыс. кв. м. Причинённый ущерб составил около 2,3 млрд рублей», — сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.