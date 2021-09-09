Страны Европейского союза построили «Северный поток — 2» для того, чтобы не зависеть от украинской газотранспортной системы. Об этом 9 сентября в эфире телеканала «Наш» заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Gazprom.ru «Северный поток»

По словам Корнейчука, у Европы были проблемы с поставками газа в 2009 году.

«Европа в январе 2009 года увидела, что такое остаться без российского газа. Это когда Москва «закручивает вентиль» в рамках своих разборок с Киевом… Европа после января 2009-го сказала: «Мы больше не хотим зависеть от ваших разборок, поэтому мы договариваемся с русскими и строим себе «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2»… Им глубоко плевать, что у нас здесь будет происходить. Главное, что… Европа больше не зависит от трубы, проходящей через Украину», — сказал он.

Эксперт также обвинил Россию в «газовом шантаже». По словам Корнейчука, Россия якобы будет «заставлять» Европу качать газ по СП-2 и «по своей цене».

«Газ уже подходит к 700 долларам за 1000 кубов на европейских рынках, потому, что Москва просто банально не качает газ в Европу…» — заключил он.

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Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что Украина ненадежный и непредсказуемый партнер. Другие также отметили, что Газпром выполняет свои контракты и имеет право не поставлять больше, нежели предусмотрено контрактом. Иные пояснили причины дефицита газа.

«Украина уже показала всей Европе, что она непредсказуемый и ненадежный партнёр для транзита газа в Европу. Именно власть Украины устраивала незаконный отбор газа и ставила ультиматумы, пользуясь своей монополией, в транзите газа в Европу…» — отметил Serega P.

«Почему ни одна собака на украинских эфирах не предъявляет претензий к Катару, Штатам, Нигерии… которые перестали поставлять СПГ (сжиженный природный газ — М. Р.) в ЕС. Ведь юридически все в одинаковом положении. Катар, Штаты, Нигерия выполнили краткосрочные контракты и не имеют долговременных контрактов на поставки в ЕС, и, ничего не нарушая, не поставляют. При этом ЕС создал сеть приемных терминалов СПГ… Газпром точно так же поставляет по своим контрактам и не желает поставлять больше. Но всех собак вешают на Газпром. ЕС сейчас кушает последствия своей же газовой директивы с отказом от долгосрочных контрактов и упоре на спот…» — добавил Alex R.

«Москва в 2009 году кран перекрыла?.. А я напомню, что Германия замерзала потому, что Украина кран перекрыла и шантажировала Газпром для повышения цены за транзит… У Германии память есть», — отреагировал Serg Fox.

«Дефицит газа в Европе сложился по нескольким причинам: снижение добычи голландских месторождений (и, насколько я знаю, норвежских), увеличение потребления газа (рост экономики после пандемии) и, самое главное, порядка 100 (ста, Карл!) газовозов со сжиженным газом ушли мимо — в Азию, где цены на 10−15% выше (ничего личного, просто бизнес). А это, на минуточку, под 10 млрд кубов газа…» — добавил Павел Ц.

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«Газпром свои обязательства по контрактам выполняет на все сто. А вот то, что он не хочет «спасать» Европу от скачка цен и качать туда газ сверх контракта, — это его полное право. Тем более, что России нужно самой запасы газа на зиму. Вы вставляли палки в колеса все эти годы — вот теперь получите, распишитесь за ваши труды. Вы там США напрягайте, пусть они как «партнеры» вам газ везут. Только они его везут на азиатские рынки, где цены выше. США вам не выкручивают руки?» — подытожил Илья Р.

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