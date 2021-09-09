9 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся 1 октября.

Оксана Переможенко, , 11:45 — REGNUM Поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся 1 октября, сообщает 8 сентября Bloomberg. Как сообщили источники агентства, таковы планы Газпрома.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Поставки газа по Nord Stream 2 начнутся 1 октября

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Первый независимый» и Klymenko Time. Многие отметили, что с запуском СП-2 произойдет то, чего так добивалась Украина последние годы. Иные указали на то, что еще должна быть процедура сертификации и газ якобы пойдет по газопроводу «не так скоро».

«Хорошая новость для наших неудавшихся санкционеров», — не без сарказма отреагировал Николай К.

«Как хорошо, что теперь этот «ужасный, грязный» газ будет идти не по украинской земле», — иронизирует Лариса Юрьевна.

«Да, если американцы и Запад сколько ни вводили эти санкции и до *опы. И до сих пор не доходит, что эти санкции не работают…» — ответил Николаю К. читателю под псевдонимом lamba.

Центральный офис «Газпром». «Лахта-центр». Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

«Зато ответные санкции… в виде отключения УкрГТС… будут очень действенны!» — ответила Ирина Г. на комментарий читателя под псевдонимом lamba.

«Интересно, а почему на украинском ТВ не показали завершение строительства!?» — не без сарказма поинтересовался 19zenit85.

«Ну, а мы, украинцы, как будем зимой греться, каким газиком?» — спросила Елена.

«Чего добивалась своей политикой Украина — свершилось, мои поздравления. Одно сожаление, что Мазок (так на Украине стали называть Владимира Зеленского после встречи Путина с Байденом, указывая на фразу Путина о том, что тема, касающаяся Украины, в ходе встречи лидеров России и США была затронута «мазком» — О П.) ещё правит страной…» — пишет sergeyzf.

«За 30 лет существования трубы украинские можновладці (власти — О. П.) ни одного нового винтика не вкрутили, ни одной гаечки. То, что было построено всем советским народом, жрали только в свои рыла, так что тут по барабану», — отреагировал Денис.

«Молодцы! Я рада за великую страну!» — добавила Olga Y.

«Пора вводить санкции против всего мира. Что-то никто нас реально не поддерживает», — не без сарказма отреагировала Elena Z.

«Украина тоже задних не пасёт (не плетется в хвосте — О. П.), уже готова отказаться от газа, перейдя на кизяк», — иронизирует No Name.

«Опять зрадой (зрада — украинский интернет-мем, обозначающий неудачи украинской политики — О. П.) запахло», — отметил James.

«Ну все-таки сомнительно. Там достаточно длительный процесс сертификации должен быть. Разве что евродурачки испугались цен на газ и перестали ломаться… Этот газопровод и так, и так запустят. Зайдите на сайт его и гляньте, кто его финансирует. Там полно западных компаний. Они просто так не позволят остановить то, что они профинансировали. У них тоже свое лобби и т. д.», — написал Anton.

Церемония открытия «Северного потока», где были подписаны протоколы о «Северном потоке — 2» Kremlin.ru

«Та откуда у России газ, не смешите, врут все буржуи! Это как Крымский мост. Он уже развалился, а злые языки говорят, стоит», — шутит Dimkа.

«Чисто предположение, что до сертификации газ может быть «техническим», ну как в Украине газ из Словакии покупают», — подытожил один из читателей.

Читайте также: «Получите — распишитесь!» — украинцы о готовности последнего фрагмента СП-2

Напомним, 6 сентября в компании Nord Stream 2 AG сообщили о том, что сварка последней трубы «Северного потока — 2» завершена.

Читайте также: Поможет ли водородная энергетика «Северному потоку — 2»?