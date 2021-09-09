Украинский президент Владимир Зеленский снова планирует посетить США, сообщает 8 сентября РБК-Украина. Информация поступила от пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, который заявил, что аппарат главы государства «готовит визит в Нью-Йорк», где Зеленский сможет участвовать в Генассамблее ООН.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина С цветами

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Также сообщение обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте» и читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Многие критически восприняли информацию об очередном визите Зеленского в США, указав на то, что украинский лидер в начале сентября уже совершил визит в США и вернулся недавно на Украину. Иные добавили, что подобные визиты недешево обходятся украинскому бюджету.

«Так можно было и не возвращаться! Страна бы и не заметила, да и экономия как-никак», — отреагировал Олег Валентинович.

«А в Москву к Путину?! Слабо или не слабо?!» — поинтересовалась в свою очередь Татьяна Б.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в США

«А нам Зеленский на Украине не нужен, от него толку все равно никакого нет, одни видосики и болтовня…» — написал Николай Б.

«За новой книжкой едет??? Первая о легкой черепно-мозговой травме, новая должна быть про диссоциативное расстройство идентичности!!!» — иронизирует Людмила Д.

«Подыскивает себе домишко, что было куда слинять…» — шутит Svet V.

«Забыл пригласить Байдена. Поэтому летит, чтобы пригласить», — не без иронии добавила Виктория Р.

«Шо, не записал домашнее задание?» — смеется Татьяна С.

«Пусть едет в один конец», — пишет Людмила К.

«Так, а смысл был уезжать… Да и не нужно ехать, отчитываться можно и по телефону!» — написала Маргарита П.

«С куском автобуса или с куском дырявой газовой трубы [полетит]?» — поинтересовалась Nataly S., напоминая о выступлении в 2015 году бывшего президента Украины Петра Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он продемонстрировал продырявленный кусок металла, выпиленный, по его словам, из обшивки автобуса, который был обстрелян под Волновахой.

«Зеленскому выпал джекпот, есть фотка с Джо Байденом в Белом доме, еще и фотка с Ассамблеи ООН будет! Одни трубу газовую протянули длиной 1200 км, а Зеленский фотоальбом пополняет», — отметил Майский Барин.

«За второй книгой о травмах мозга?.. Парень библиотеку собирает», — смеется Максим М.

«Правильно! Нужен второй том книжки — первый Зеленский уже прочитал — не помогло», — смеется Пётр И.

«Просить политическое убежище поедет?» — не без сарказма поинтересовался Сергей Ш.

«Лишь бы подбитый танк не притащил туда», — смеется Александр.

«Порошенко кусок автобуса с дырками и паспорта РФ туда возил. А этот… что придумает, действительно, вопрос», — добавил Афанасий.

Цитата из видео на YouTube Петр Порошенко и кусок автобуса

«У лидеров Укруси со времён выходца оттуда Никиты Хрущева в чести взойти на трибуну какую-нибудь и оттуда постучать ботинком, рассказать про голодомор на Львовщине, показать паспорта «захваченных российских военных», предъявить фрагмент «автобуса из Волновахи». Голобородько (Голобородько — фамилия главного героя сериала «Слуга народа», эту роль исполнил Владимир Зеленский. — М. Р.) не ушёл от традиций…» — пишет Николай.

«Расходы на авиаперелет президента Владимира Зеленского с делегацией в США составили 8,4 млн гривен, или 316 тысяч долларов. Ещё столько же можно легко потратить. Страна богатая», — с сарказмом подытожила Ирина Л.

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Напомним, 76-я сессия ГА ООН начнётся 14 сентября, а недельные общие прения — 21 сентября.