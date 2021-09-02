Киев, , 08:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с главой Белого дома Джо Байденом заявил, что забыл обсудить с американским лидером его ответный визит в Киев.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Честно скажу, что вспомнил после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США», — сказал Зеленский журналистам.

Он добавил, что вопрос визита Байдена ранее поднимался в телефонных разговорах представителями президентских администраций и главами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между президентами США и Украины состоялись накануне, 1 сентября. Стороны подписали меморандум о расширении торговых связей, заявили о намерении завершить реформирование судебного сектора на Украине и выступили против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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