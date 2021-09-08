В одном из итальянских школьных учебников по географии государство Украину обозначили как российский регион. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе посольства Украины в Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что в учебнике по географии для средней школы, автором которого является Альберто Фре, было написано, что Украина — это la regione russa, то есть российский регион. На опубликованной в учебнике карте Украина была обозначена частью Российской Федерации. Дипломатическое представительство Украины в Италии обратилось с официальной жалобой и требованием объяснить, как такое допустили. Отметим, в качестве российских регионов на карте, опубликованной в итальянском учебнике, кроме Украины, также были обозначены Белоруссия, Молдавия, Прибалтика.

Инцидент обсудили на YouTube-каналах Klymenko Time и «Телевизионной службы новостей» (ТСН). Также инцидент обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте». Многие усмотрели в произошедшем повод для шуток.

«Тут и лайк итальянцам не грех поставить!» — отреагировал Andre R.

«А зачем два раза карты перепечатывать?» — спросил Sergei.

«Ну, все по факту. Русские всегда приходят за своим, и весь мир это знает», — добавил goliaf_gold Rnd.

«Зрада или перемога? (интернет-мемы, обозначающие неудачу или победу. — О. П.)» — спрашивает Александр Г.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

«Главное, что не штатом США», — пишет один из читателей.

«Они что-то знают?» — задался вопросом «Не тот, о ком думаешь».

«Потому что народ один», — добавил Станислав Витальевич Н.

«Значит, они что-то знают, чтоб не перепечатывать», — шутит Alex K.

«Для них мы все «руссья» или «бьянка» (белая). У них нет понятия украинка, белоруска, русская… Они по этому поводу не парятся, а зачем?!» — отметила Анна К.

«Вот вам и поддержка Европы», — отреагировала Дарья М.

«А мы в отместку им перестанем хотеть в Европу», — шутит Алекс С.

«Еще включили Молдову, Беларусь и Прибалтику…» — пишет Игорь К.

«Мы только на карте как отдельная страна, а по сути мы уже давно… и много кто под Россией или Америкой! Кстати, изобразили — и что дальше? Ужас, я без этой «новости» жить не смог», — смеется один из комментирующих.

«Все правильно написали. Это все один народ и одна история», — добавил Дима Г.

«Для всего мира мы не украинцы, которые живут в Украине, а русские, которые живут в России на временно оккупированных территориях. Пора и нам выходить из гипноза!!!» — отреагировал Григорий Р.

«Главное, что Крым при этом в составе Украины!!!» — шутит Валерий Ш.

«В каждой шутке (ох уж эти итальянцы) лишь доля шутки», — добавил Виктор К.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

«Процесс переименования пошел гораздо быстрее», — отметил Дима Н., имея в виду предложения о переименовании Украины, о которых на Украине неоднократно говорили в последнее время.

«Поторопились, но в целом верно», — отреагировала Татьяна З.

«Нам, конечно, такой радости не нужно, но не может же быть две России. Итальянцы идут на опережение», — смеется Анна Х.

«Итальянцы, значит, что-то знают», — пишет Sanek B.

«Это хорошо! Это правильный учебник!» — подытожил «Барон Рваныйкед».

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