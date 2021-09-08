8 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 12:38 — REGNUM На Украине продолжают продвигать тему о переименовании страны. В частности, украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» предложил свой вариант нового названия Украины. Оценив идею советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, Гордон счёл хорошей идеей пошутить над Москвой. Однако предложил не останавливаться на этом, а пойти дальше.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионный канал, а страна», — высказался Гордон, отметив, что это шутка.

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Заявление украинского журналиста обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие не оценили «троллинг» России, отметив, что последние семь лет смысл существования Украины — делать всё назло России.

«Слабоват Гордон даже в юморе. Он смешен, только когда умничает», — отметил «Сир Эртур Дейн 84».

Дмитрий Гордон President.gov.by

«Ведут борьбу со всем русским, а сами хотят страну назвать Русь-Украина или Россия-1…Медицина бессильна!!!» — отреагировал Александр.

«Украина уже без боя сдаётся России? А как же НАТО и Байден? А куда теперь девать резиновые лодки [переданные Соединенными Штатами ВМСУ]?» — поинтересовалась Nonna S.

«Чуваки старые, рожденные при Союзе, выдают на гора неосознанное, подсознательное, но правду», — не без сарказма добавил Артем Сергеич.

«Кто смотрит украинские новости, тот в цирке не смеётся!» — пишет Alex A.

«Ну, корпорацию «Украина» могут как угодно переименовать. Что такого в переименовании юрлица? Хоть как назови, если руководство компании дебилы, то смена названия ее не спасёт», — отметил Aleksey.

«Очень хочется ребятам войти в состав России», — написал Dima N.

«А ведь действительно. Смысл существования Украины — троллинг России. Вроде серьезные люди всерьез обсуждают переименование своей страны для того, чтобы досадить соседней», — пишет Олег Д.

«Слава Богу, что смотрю этот цирк со стороны! Уже даже не представляю, как так можно жить», — отреагировала Ирина.

«Назовите «Яиссор», то есть, «Россия» наоборот, помните такой советский детский фильм «Королевство кривых зеркал», Оля-Яло? Вот Украина реально сегодня и есть Зазеркалье», — пишет Alexey.

Безумный шляпник Цитата из к/ф «Алиса в Стране Чудес» реж Тим Бёртоню США. 2010

«А я за. Отличное название. Плюс ко всему, можно будет вечно говорить, что мы воюем с Россией», — написал Serg P.

«Просто это недоразумение Украина страной не может быть в принципе», — отметил Серёга А.

«Ещё, главное отвлекать весь народ от разрухи мнимым врагом (русскими)!!! День и ночь по всем каналам русскоязычной страны вещают о том, что самая главная проблема Украины — это русские!!! Ну это просто дно!!! И ещё раз доказывает, что толпа — это стадо (всё по Оруэллу, «Скотный двор»)!!!» — написал Timaterabit.

«И за эту спецоперацию, после которой Россия и Украина станут одной страной, Гордон получит звание генерала ФСБ и два домика на ЮБК (южном берегу Крыма. — О. П.)», — смеется Андрей.

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