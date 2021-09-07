Не успел забыться скандал с участием бенефициара ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», как ВМРП снова попал в «историю». Решением арбитража Москвы по иску ФГУП «Нацрыбресурс» стивидор должен в течение двух недель с даты вступления вердикта в силу вернуть все арендованные причалы «со всеми неотделимыми улучшениями».

Иван Шилов ИА REGNUM Рыба

ИА REGNUM выяснило, что буквально через неделю после решения суда в компании «Геотэкс», которая числилась крупнейшим акционером ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», произошли рокировки в списке собственников. В числе новых владельцев оказался бывший вице-губернатор Приморья Сергей Передрий, женой которого, по данным открытых источников, является сестра экс-министра экономического развития и торговли России Германа Грефа. Сам же Передрий — соратник экс-губернатора Сергея Дарькина, который аффилирован со вторым новым совладельцем «Геотэкса». А тут еще и внеочередное собрание акционеров подоспело, на котором планируют переизбрать совет директоров. Но обо всём по порядку.

Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о ситуации на территории рыбного порта Владивостока, где в марте 2021 года прошли обыски, связанные с делом об экспорте металлолома на сумму более 1 млрд рублей. Его фигурантом стал Денис Сарана, который являлся бенефициаром крупного пакета акций ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП).

(сс) Alexxx1979 Бухта Золотой рог, где расположен Владивостокский морской рыбный порт

Спор за причалы

В августе 2021 года арбитраж Москвы вынес положительное решение по иску ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», которое подконтрольно Росрыболовству и Росимуществу. Речь идёт о расторжении договора аренды федерального недвижимого имущества — причалов и обязании передать их «вместе со всеми неотделимыми улучшениями в порядке, предусмотренном договором аренды». Причалы №44−54 протяжённостью 2019,35 пог. м по улице Березовая, 25 решением суда должны быть возвращены ФГУП в течение 14 календарных дней со дня вступления решения по настоящему делу в законную силу. Вердикт вступит в силу 12 сентября 2021 года. Апелляционная жалоба пока в карточке дела не фигурирует.

Если добровольно решение суда не будет исполнено, то в 30-дневный срок у ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» имущество будет изъято принудительно.

В основе спора лежал договор аренды от 14 августа 2017 года, по которому причалы передавались на 49 лет, но с одной оговоркой. В договор включили инвестиционные обязательства арендатора, по которым он должен был «в том числе с привлечением третьих лиц — резидентов свободного порта Владивосток» создать и модернизировать портовую и иную инфраструктуру. Планы включали также модернизацию «специализированной холодильно-складской инфраструктуры для перевалки и хранения рыбы, рыбной продукции и морепродуктов», в том числе строительство холодильного склада на территории порта, который бы обеспечил рост пропускной способности порта по перевалке до 500 000 тонн рыбы, рыбной продукции и морепродуктов за календарный год. В документе были прописаны этапы реализации плана, сроки по которым на сегодня истекли.

(сс) Uwe Brodrecht Портовые краны

Также предполагалось, что арендатор до 31 декабря 2030 года проведёт «реновацию (модернизацию) принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании действующей специализированной холодильно-складской инфраструктуры для перевалки и хранения рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, а также контейнерного терминала (площадки)».

В декабре 2020 года комиссия «Нацрыбресурсов» провела проверку, в результате которой было выявлено, что арендатор «произвольно и в одностороннем порядке», не согласовав с владельцем причалов, изменил сроки строительства и ввода в эксплуатацию холодильника №1. Были и иные претензии.

В целом, по мнению комиссии, арендатор не выполнил инвестиционные условия по договору, в связи с чем 28 декабря 2020 года арендодатель направил требование о его досрочном расторжении. Требование не было удовлетворено, что и стало основанием для обращения в суд.

Арендатор же настаивал на том, что «добросовестно выполняет договор и не считает его расторгнутым», заявляя, что расторжение незаконно.

Суд взвесил все доводы и удовлетворил иск об изъятии причалов. Теперь дело за апелляцией. Если, конечно, ответчик планирует обжаловать решение.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Смена собственников

Результативная часть вердикта по делу о причалах была оглашена 4 августа 2021 года, а 13 августа в ЕГРЮЛ появилась запись о появлении двух новых совладельцев в московском ООО «Геотэкс», которое во «Владморрыбпорте» владеет почти 52% акций. Таким образом, к концу августа 2021 года компания «Геотэкс» имела четырех собственников, два из которых, а именно SPARKLER HOLDINGS PTE. LTD (Сингапур, СПАРКЛЕР ХОЛДИНГЗ ПТЕ, ЛТД) и Дмитрий Валерьевич Мартынов фигурировали ранее.

На 7 сентября 2021 года доли в ООО «Геотэкс» распределились следующим образом: иностранная компания — 45%, Мартынов — 10%, бывший вице-губернатор Приморья Сергей Передрий — 15,88% и 29,12% было у ООО «Тигр-инфраструктура».

Сергей Передрий при Сергее Дарькине, когда тот был губернатором Приморья, занимал пост вице-губернатора и курировал ЖКХ, природопользование. Передрий также работал в рыболовной компании «Ролиз», основанной Дарькиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Дарькин

На сегодня бывший вице-губернатор — бизнесмен. Он имеет доли как минимум в семи компаниях Приморья и Москвы, в том числе по оптовой торговле рыбой. Он также является акционером банка «Приморья» с долей 0,037%, в числе которых и Лариса Белоброва — супруга экс-губернатора Сергея Дарькина, имеющая на июнь 2021 года долю акций банка около 54%.

ООО «Тигр-инфраструктура» принадлежит АО «Дальинвестгрупп». Последнее приморские СМИ связывают с семьей экс-губернатора Дарькина.

Внеочередное собрание

9 ноября 2021 года во Владивостоке в форме заочного голосования пройдёт внеочередное собрание акционеров ОАО «Владморрыбпорт». Вопросов в повестке всего два: досрочное сложение полномочий ранее избранных членов совета директоров и выбор новых.

Бухта Золотой рог

Инициатором мероприятия стала компания «Геотэкс», на которую в отчетности за июнь 2021 года, приходилось 51,9% доли акций в уставном капитале. Ещё 20,33% на конец июня было у ASIAN METAL RESOURCES GROUP, INC из США, и около 16−17% в целом у братьев Алексея и Дениса Сараны, и связанной с последним фирмы «СПВ Капитал». Денис Сарана также числится главным исполнительным директором американского акционера. Помимо этого, в числе акционеров фигурирует Софья Александровна Сарана с долей 10,8%.

В отчётности «Владморрыбпорта» за 2020 год его конечными бенефициарами назывались Денис Сарана и Мария Катунина-Томпсон, имеющая активы в Москве и Красноярском крае.