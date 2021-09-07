Интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, несмотря на беспорядки, которые за день до церемонии устроили черногорские националисты, была проведена 5 сентября в соответствии с древней традицией — в Цетиньском монастыре. Патриарху Сербскому Порфирию и митрополиту Иоанникию пришлось прилететь в монастырь на вертолете, так как националисты выстроили на дороге баррикады. Уже 6 сентября в региональных СМИ появились заявления статусных черногорских чиновников и политиков о том, что в ночь на 5 сентября в стране была предпринята попытка государственного переворота, которой премьер-министр Здравко Кривокапич избежал, найдя поистине соломоново решение для того, чтобы православные верующие, собранные перед храмом на центральной площади в Подгорице, не были разочарованы, но чтобы при этом демонстрации в Цетине не обернулись настоящим кровопролитием.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

Почему события, связанные с положением Сербской православной церкви в Черногории, превращаются в настоящее политическое испытание для этой балканской страны, в интервью ИА REGNUM рассказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Какое место церемония интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия занимает в контексте внутриполитической борьбы в Черногории?

Я считаю, что Мило Джуканович на прошлых выходных в Цетине потерпел поражение, хотя в первый день казалось, что он, наоборот, выйдет победителем. Тем не менее интронизация митрополита Иоанникия состоялась, а человек, который стоял за организацией беспорядков, правая рука Мило Джукановича, его советник по вопросам безопасности Веселин Вельович был задержан.

Интересно, что президент Сербии Александр Вучич, как обычно, в событиях, связанных с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского, ставил на разные карты. Вучич, с одной стороны, поддерживает Сербскую православную церковь, но тем не менее он не стал возражать против того, чтобы его коалиционный партнер Ненад Чанак, который в последние дни постоянно выступал в эфире сербских федеральных каналов с поддержкой черногорских националистов, поехал в Цетине и своим присутствием поддержал Джукановича. Чанак не смог бы туда поехать без одобрения сербских властей — в противном случае он не задержался бы в правительстве и не гостил бы так часто в эфире каналов с национальными частотами.

(сс) Saint-Petersburg Theological Academy Митрополит Черногорский-Приморский Иоанникий

Про президента Вучича в Сербии часто говорят, что он близко сотрудничает с режимом Джукановича. Тем не менее Вучич близко сотрудничает и с «Демократическим фронтом», а это политические противники Джукановича. Какой смысл президенту Сербии играть двойную игру по отношению к соседней Черногории?

В 2016 году Александр Вучич поддержал версию о так называемой попытке государственного переворота в Черногории, когда на скамье подсудимых оказались лидеры «Демократического фронта» и «российские шпионы». С другой стороны, он потом годами поддерживал как раз тех политиков, которых судили за участие в организации «государственного переворота». Вучич всегда ведёт двойную игру, и делает он это для того, чтобы скрыть долголетние деловые и политические контакты с Джукановичем. В этом контексте надо рассматривать эти на первый взгляд необъяснимые факты.

В Цетине перед интронизацией митрополита Иоанникия националисты устроили беспорядки. Насколько сильны националистские настроения в черногорском обществе? С другой стороны, какой процент населения настроен просербски?

Я попробую привести конкретный пример. В Цетине находилось несколько сотен националистов, максимум одна тысяча. Из этой тысячи радикально настроенных человек большинство составили члены Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джукановича. Там были их депутаты, в конце появился и сам Джуканович. Я уже упомянул, что главным организатором всех этих беспорядков был его советник по вопросам безопасности Вельович. ДПС опирается на один муниципалитет и на свою партийную систему. С другой стороны, перед храмом в Подгорице собралось от 10 до 15 тысяч человек.

(сс)UNCTAD Президент Черногории Мило Джуканович

Это те люди, который почти год собирались в крестные ходы и выступали против закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы СПЦ?

Верно. По моему убеждению, это и был ключевой момент в этом кризисе. Эти 10−15 тысяч человек оказали сильнейшие давление на премьера Кривокапича и черногорские власти, и у них не получилось сидеть сложа руки. Хотя в первый день правительство фактически капитулировало перед Джукановичем. Что это значит? Это значит, что представители посольств влиятельных западных стран, которые сидят в Подгорице, увидели, что большинство народа против Джукановича и против его политики по отношению к СПЦ. Они дали Кривокапичу свободу действия. После этого мы видели, что черногорская полиция в день интронизации действовала в Цетине совершенно иначе, не так, как в день приезда патриарха Порфирия 4 сентября, когда не было ни одной попытки разгона демонстрантов. Западные покровители правительства Здравко Кривокапича поняли, что огромное движение народных масс в Черногории могло бы превратиться в плохой для них сценарий — на улицах черногорских городов могли бы зазвучать лозунги в поддержку России и православия. Это пошатнуло бы позиции действующих властей и удобного Кривокапича, который полностью следует по евроатлантическому пути. Так что в этом кризисе вокруг интронизации Иоанникия народ опять сыграл ключевую роль.

Насколько вероятно, что в Черногории вспыхнет гражданский конфликт? Какую роль при этом может сыграть албанский фактор?

Что касается албанского фактора, у него в Черногории нет той силы, как в Косово и Метохии или в Северной Македонии. В соответствии с предыдущей переписью населения, албанцев в Черногории 4%. В этом смысле намного опаснее то, что может сделать Джуканович, который ведет авантюрно-криминальную политику, чем то, что могут сделать лидеры албанцев в Черногории. Напряженность в обществе нагнетает как раз Джуканович.

Что будет дальше, зависит от Кривокапича и его правительства, а их действия зависят от инструкций западных дипломатических представительств. Если профилактические меры, такие как арест Вельовича или смена подконтрольного Джукановичу прокурора Миливое Катнича, не будут доведены до конца, Джуканович опять сможет предпринять какую-то авантюрную попытку устроить беспорядки. Все зависит от степени решительности властей, так как народ давно сказал Джукановичу «прощай». Тем не менее правительство не понимает, что нужно действовать в соответствии с конституцией и законами, а не по инструкции посольства США или Англии. Очень сложно предсказать, как в дальнейшем поведет себя действующее черногорское правительство.

SRBIN.info Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич

Вы сказали, что действующие власти в Подгорице не самостоятельны в своих действиях. Может ли эта ситуация привести к правительственному кризису в Черногории?

Состав черногорского правительства абсолютно неоднородный, разные политические партии, которые находятся в ее составе, враждуют между собой. Также власти проявляют высокий уровень некомпетентности и непонимания, как функционирует государство. В этом смысле единственное, что держит их вместе — это страх перед Джукановичем. Может, это укажет им путь, по которому надо идти, и они поймут, что нужно выполнять желания большинства населения страны, а это значит — применить закон, сменить прокурора, прокурорский совет и положить конец произволу Джукановича.

Что касается Кривокапича и партии «Демократы Черногории» Алексы Бечича, то они действуют с оглядкой на американское и британское посольство и не понимают, что легитимность им придает народ, а не неформальные контакты с какими-то секретарями этих посольств. К сожалению, это так. Что касается «Демократического фронта» (ДФ), эти события им на руку, так как объединяют сербский электорат вокруг их коалиции. Но ДФ ошибается в том, что слишком сильно рассчитывает на сербские власти, это им только вредит. Политика сотрудничества Александра Вучича с Мило Джукановичем не нравится черногорцам, и это выяснилось еще во время конфликта между Вучичем и митрополитом Амфилохием два года назад. Так что на сегодняшний день очень сложно прогнозировать, что будет дальше.

Predsednik.rs Президент Черногории Мило Джуканович и президент Сербии Александр Вучич

Вы упомянули, что действующее правительство больше всего боится Джукановича, и это защищает его от развала. Вы имели в виду то, что политические партии, вошедшие в правительство, боятся того, что Джуканович может вернуть свои позиции?

Вряд ли он сможет вернуть свои предыдущие позиции. Тем не менее он может создать большие проблемы, организовать обструкцию работы органов власти, даже вызвать гражданский конфликт в Черногории. Он находится в отчаянном положении и готов на многое, лишь бы избежать уголовной ответственности за многочисленные аферы. Поэтому он не может допустить назначения нового верховного прокурора. Он в буквальном смысле борется за свободу, и поэтому от него можно ожидать новых инцидентов наподобие тех, которые произошли в Цетине 4 и 5 сентября.

Какие силы Джуканович может использовать для дестабилизации обстановки в стране? На кого он может рассчитывать?

Прежде всего сила Джукановича — это так называемые комиты. Это неформальная штурмовая группа Демократической партии социалистов, которую сформировал советник президента Джукановича Веселин Вельович. Это такое «партийное войско», полностью инфицированное сербофобией. Насколько сильна эта сербофобия, показывает свежий пример с Цетине. Комиты там избили депутата парламента Республики Сербской Небойшу Вукановича только потому, что он серб. Он никого не провоцировал, просто как бывший журналист приехал в день интронизации в Цетине чтобы наблюдать за тем, что там происходит. Комиты его узнали и избили, выкрикивая «серб, что ты здесь делаешь?» Это смесь криминальной и партийной паравоенной группировки, которую финансирует Джуканович из своих нелегальных денежных источников.

(сс) Gmihail Флаг Сербии в Белграде

Существуют ли в Черногории группы футбольных фанатов, которые могли бы участвовать в организации общественных беспорядков?

В Черногории ситуация немного другая, чем в Сербии. Их здесь нет. Хотя группа одиозного лидера сербских болельщиков Велько Беливука, которая в Сербии совершила ужасные преступления, сотрудничала с черногорским криминальным Кавачским кланом. Связи между Белградом и Подгорицей не только политические — тут и бизнес, и криминал.