Цетине, Черногория, , 23:40 — REGNUM Советник президента Черногории Веселин Вельович 6 сентября был освобожден из-под стражи после того, как судья основного суда в городе Цетине отверг предложение прокуратуры арестовать Вельовича на 30 дней, пока идет расследование уголовного дела, в рамках которого он является подозреваемым.

На границе с Черногорией Terfili

Вельовича, который ранее занимал должность директора Управления полиции, прокуратура Черногории подозревает в нападении на полицейского при исполнении, которое произошло 5 сентября в Цетине во время протестов по поводу интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.

Комментируя решение цетиньского суда, премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что правосудие в Черногории осталось единственными институтом в стране, которое еще не удалось «освободить».

"В прокуратуре не было смены кадров, судебная система не работает на полную мощность. Здесь речь идет о чей-то попытке продемонстрировать свою мощь. Время покажет, почему компетентные органы не занимались своим делом», — процитировало агентство «Бета» слова Кривокапича.

Напомним, что Веселин Вельович был задержан 5 сентября в Цетине во время беспорядков, которые устроили черногорские националисты, пытаясь сорвать интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.