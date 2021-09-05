Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай наряду с другими членами международного сообщества должны предотвратить превращение территории Афганистана в такое место, которое использовали бы в своих целях террористические группировки, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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"Пускай сначала снимают санкции и выплачивают за них компенсацию каждому гражданину России. Только в этом случае мы задумаемся о том, чтобы решать проблемы с Афганистаном», — пишет Шавкат Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что НАТО следует обращаться к России только после того, как её главы принесут извинения за многолетнюю антироссийскую пропаганду и за санкции.

«А чего это они вдруг проснулись? Что, Россия уже не такая уж и угроза для Европы, оказывается, да? Вот пусть сначала принесут извинения, снимут все санкции, а наше руководство затем подумает, помогать вам или нет», — написал Евгений У.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Некоторые комментаторы отмечают, что у России уже есть негативный опыт взаимодействия с Афганистаном, поэтому вновь окунаться в эти проблемы никто уже не хочет.

«Да никогда русские на это не пойдут. Уже опыт есть. А Соединённые Штаты давно пора открыто и громко Путину на три весёлые буквы послать. Пускай теперь сами со своим бидоно-президентом мучаются, никто за ними ничего подтирать не собирается. Опозорились — несите ответственность сами», — указывает Леонид У.

Часть людей считает, что помогать никому больше не надо, ведь в любом случае неблагодарные партнёры плюнут России в спину.

«Если взглянуть на историю помощи, какую давала наша страна другим странам, республикам, малым народам, то в голову приходят неутешительные выводы, что это совсем не наше, кому-то помогать. Никто спасибо ещё не сказал. Ну, может, только Китай, Вьетнам, Северная Корея, возможно, ещё Куба. Все остальные только проклятия в нашу сторону шлют, вспоминая нашу заботу, помощь и дружбу», — напоминает Олег Е.

Ряд пользователей указывает, что у руководства России нет выбора, потому что угроза со стороны Афганистана направлена именно в сторону Российской Федерации.

Цитата из кф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганцы

«А куда мы денемся? Американцы за океаном, а их «ученики» уже практически у границы России. Чего бы ни хотело НАТО, как бы ни высказывалось, России придётся заниматься проблемой Афганистана, ведь всё это задумывалось ради того, чтобы устроить нашей стране «весёлую» жизнь», — считает Вячеслав О.

«Увы, тут не получится права качать. Россия будет решать проблемы Афганистана либо вместе с НАТО, либо одна — в одиночку. Может быть, братья-китайцы тоже будут участвовать. В любом случае Российская Федерация будет заниматься вопросом Афганистана, потому что это в первую очередь её беда», — поделился своим мнением Иван Б.

Напомним, 5 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в беседе с Sunday Telegraph, что Россия и Китай наряду с другими членами международного сообщества должны предотвратить превращение территории Афганистана в такое место, которое использовали бы в своих целях террористические группировки.