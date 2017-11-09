После прихода к власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти на всей территории Афганистана, спешной эвакуации американских войск и исхода беженцев ситуация в этой стране и вокруг нее стала одним из главных вызовов мировой политики. «Кто бы как ни относился к произошедшему в Афганистане «на земле» — это реальность. С ней придется считаться», — заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Афганский фактор» особенно чувствителен для России и стран СНГ. Все новости по теме Афганистана — в трансляции ИА REGNUM.

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