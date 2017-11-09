Блинкен рассказал о попытках США повлиять на действия афганских радикалов
Власти США применяют все экономические и дипломатические рычаги, чтобы повлиять на действия радикалов, захвативших власть в Афганистане, и отстоять основные права афганского населения. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил 25 августа журналистам в Госдепартаменте.
«На этом мы будем непрерывно сосредоточены в наших дальнейших действиях», — подчеркнул Блинкен.
В Афганистане Панджшерское сопротивление может получить подкрепление
В Афганистане отряды, оказывающие сопротивление «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направились из северной провинции Баглан в Панджшер, где сосредоточиваются антиталибские силы под командованием Ахмада Масуда.
Президенты Польши и Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане
25 августа глава польского государства Анджей Дуда обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию в Афганистане. Об этом передает пресс-служба президента Польши.
«Лидеры Польши и Узбекистана обсудили основные вопросы двусторонних отношений. Анджей Дуда также поблагодарил Узбекистан за помощь и солидарность в эвакуации людей из Кабула, а также заявил о намерении помочь Узбекистану в борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.
Посол РФ в Британии ответил на вопрос о признании Москвой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Россия не торопится признавать власть «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил в эфире телеканала BBC посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Минобороны Британии отчиталось о вывозе 11,5 тыс. человек из Афганистана
С 13 августа минобороны Великобритании эвакуировало из Кабула 11 474 человека, из них 6946 человек — по программе переселения и помощи Афганистану.
Россия помогла эвакуировать из Афганистана 10 граждан Киргизии
Десять киргизских граждан помогли эвакуировать с территории Афганистана власти России. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МИД Киргизии.
Все самолёты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Россию
Все четыре самолёта Минобороны РФ, отправленные за гражданами России и стран СНГ в Афганистан, приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский» в ночь на 26 августа.
США не увеличат число коммерческих рейсов для эвакуации из Афганистана
США пока не намерены расширять флот коммерческих воздушных судов, задействованных для эвакуации из Кабула. Об этом 26 августа сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Все самолёты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Россию
Все четыре самолёта Минобороны РФ, отправленные за гражданами России и стран СНГ в Афганистан, приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский» в ночь на 26 августа. Они вывезли из этой страны более 500 человек.
Польша завершила миссию по эвакуации людей из Афганистана
25 августа в Варшаву прибыли два последних самолета с эвакуированными людьми из аэропорта в Кабуле (Афганистан). На этом миссия по эвакуации граждан Польши, а также иностранцев, которые сотрудничали с польскими и европейскими дипломатами, завершена. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
У аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию собрались около 1,5 тыс. человек
Вблизи аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться из Афганистана в США собрались около 1,5 тыс. американских граждан и обладателей американских виз. Об этом со ссылкой на неназванного западного дипломата сообщает агентство Reuters.