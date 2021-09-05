В посольстве США на Украине призвали Россию «вернуть» Украине контроль над всеми украинскими границами и «вывести войска» с «украинской территории». Соответствующее сообщение было опубликовано 5 сентября в микроблоге Twitter дипломатического представительства США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

«В 7-ю годовщину Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести свои силы из Украины и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», — говорится в сообщении.

США также призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность за прекращение конфликта, который якобы «Россия начала» в Донбассе.

Заявление американских дипломатов обсудили читатели телеграм-канала «Украина Online». Многие отметили, что это очередное «дежурное» заявление.

«А Америка свои силы из других стран вывести не хочет?» — спросила Ирина.

«Нас войной кормят 7 лет, но сами салюты устраивают, празднования, депутаты летают на Мальдивы отдыхать и т. д., так введите военное положение и воюйте, но вот загвоздка, при введении военного положения кредиты никто не даст, а на что ж голодающим депутатам жить-то?» — отметил Денис.

«А кто это — США? Это те, которые свалили с Афгана и своих бросили? И те, которые хаос устраивают во всех странах, где руку приложили? Те, которые… [говорят] только? Я что-то забывать начинаю про эту страну», — отреагировал Andrey I.

ISAF Вертолёты ВВС США в Афганистане

«Интересно, а что бы сделали США, если бы Россия устроила майдан в Мексике, Лавров раздавал блины и пряники, потом разместила бы там свое посольство, давала бы указания, как им жить, потом и ракеты разместила бы. Что бы делали США? Наверное, сильно бы озаботились?» — не без сарказма поинтересовалась Viktoria.

«По всей территории ЛДНР катаются ОБСЕ, они знают, кто и чем воюет с одной и другой стороны, эта структура не российская. Если бы хоть кто-то из «сепаратистов» (граждан ДНР и ЛНР — О.П.) был воином РФ, то об этом уже давно знали все и посольство США, так бы и говорили. А не призывали Путина кого-то вывести чисто для галочки», — добавил Dmitry M.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе

«Уже 7 лет призывают, но торговые отношения имеют (США — РФ)», — отметил Димон.

«Когда на майдане произошел вооруженный захват власти — это нормально, а когда в Донбассе с этим не согласились и захватили власть, то они — террористы. Справедливость по-украински», — отреагировала Яна.

«Вот это уровень!!! Целое посольство призвало! Они свой призыв в виде песни совершили и в сельских украинских рубахах, я надеюсь? Так просто смешнее», — иронизирует Mikhailov K.

Читайте также: «Дешевле, чем бусы и зеркальца!» — посольство США одарило Украину песней

«Посольство США по случаю 7-й годовщины подписания Минских соглашений призвало РФ выполнить все свои обязательства, а также взять на себя ответственность за завершение конфликта [в Донбассе]. А украинских властей не призвало. Потому что Минские соглашения (п)ослы США никогда не читали», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, положивший конец существованию на Украине легитимной власти. В Донбассе не признали государственный переворот на Украине. В апреле 2014 года были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев развязал войну, позже обвинив Россию в том, что она якобы является стороной конфликта в Донбассе. Никаких доказательств присутствия российской армии в Донбассе Киев не предоставил. Вместе с тем США оказывают Украине так называемую «военную помощь» для «войны с РФ».