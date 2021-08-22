22 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили поздравление с Днем независимости Украины от американского посольства в Киеве. Сотрудники посольства Соединенных Штатов записали для украинских граждан песню «Мой друг, нам с тобой» группы Kozak System.

Мирослава Романенко, , 10:33 — REGNUM Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве поздравили граждан Украины с 30-летием украинской независимости, записав песню «Мой друг, нам с тобой» группы Kozak System. Видеозапись выступления опубликована на официальной странице дипломатического ведомства в социальной сети Facebook. Для выступления сотрудники дипломатического представительства США надели вышиванки.

Индейцы радушно встречают конкистадоров (старинная гравюра) Paysagesdeguadeloupe.com

Читайте также: «Их должны приютить США!» — Украина примет беженцев из Афганистана

Поздравление американских дипломатов с Днем независимости обсудили читатели издания «Шарий.net в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что лучше бы США оказали финансовую помощь. Иные задались вопросом: а афганцам сотрудники американского посольства тоже песни пели подобные.

«Афганистану они тоже такие поздравления записывали? Клоуны. Тем временем боевикам досталось вооружений в Афганистане на 28 млрд долларов», — написал Тамир Ш.

«Помогите лучше деньгами, а песни мы и сами петь умеем», — отреагировал Алексей Ч.

«Кому помогите? Кто их увидит, те деньги? По карманам растащат, а нам тарифы достанутся», — ответила Алексею Ч. Варвара А.

«Больше ничем помочь не можем… Но вы держитесь…» — с сарказмом отметила Ирина К.

«А афганцам не хотят спеть? Тех, кого оставили на взлетной полосе, когда их места были заняты собаками? Или тем, кто болтался за иллюминатором? Или тем, кто выпадал из самолёта? А?» — задался вопросом Андрей Г.

«Знают, что такое лесть для папуасов», — написал Владимир Г.

Гравюра. Праздник дураков (после 1570)

«Мне одному кажется, что это унизительно?» — спросил Виктор А.

«Песни — хоть тресни, а жрать не проси», — отреагировала Мария А.

«Лучше афганцам бы посвятили!!!» — не без сарказма добавил Александр Ц.

«До чего мерзкое зрелище…» — пишет Кир Анатольевич.

«Туземцы так рады, что белые господа поют песенку на их языке, что прогнутся ещё больше», — добавил Василий Т.

«Это даже дешевле, чем прислать ящик бус и зеркалец», — с сарказмом пишет «Улун Пуэр».

«Вот и помощь от США, а вы сомневались», — также не без сарказма отметил Алексей С.

«Какой превосходный фольклорно-песенный цинизм. Аж до слёз», — иронизирует Alexey A.

«Поделки из шишек, бисера, сухих листочков и цветной бумаги подарили?» — поинтересовалась «Лин Саха».

«Те же печеньки, только вид сбоку! Наверное, сильно припекает… Поэтому надели вышиванки?» — поинтересовался Олег Б.

«А мне кажется, нужно было спеть гимн Афганистана», — добавила Svetlana K.

«А когда-то они трясли связкой бананов…» — написал Андрей С.

«Чем могут, тем и помогают! Великая поддержка!» — с сарказмом подытожила Наталья Ф.

Читайте также: «Упал вместе с независимостью!» — украинцы о рухнувшем трезубе