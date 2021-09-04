Заявление представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейль Шахина о том, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе и что США не должны пытаться изменить культуру страны, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

DFID — UK Department for International Development Афганские женщины

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"Одни страны рвутся в космос, к познанию мира, другие же рвутся в пещеры каменного века. Одни верят в великий разум создателя мира, другие в мужичка на облаке. Чем больше запретов, тем меньше прав и свобод, но больше возможностей управлять народом, как стадом баранов», — указывает Булат Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что возникновение подобных проблем в каком-либо обществе говорит об огромных проблемах, которые возвращают людей в уже пройденный этап человеческой истории, от которого предки справедливо отказались.

DFID — UK Department for International Development Афганская семья

«Вот вам и основные вопросы, которые будут беспокоить афганское общество в ближайшее время. Никакого развития там не будет, страна будет возвращаться в средневековье. Афганистан потерян для всего цивилизованного мира», — считает Пётр Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что женщинам в Афганистане нечего пенять на проблемы из-за прихода к власти исламистов, потому что народ этой страны решил не сопротивляться губительными процессам, а с головой в них нырнул.

«Религиозные фанатики всегда превращали женщин в рабов. Ничего не изменится и здесь. Где мужья этих женщин, где настоящие мужчины, способные защитить своих жён, сестёр и дочерей? Уехали в Америку?» — задаётся вопросом Вячеслав О.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вешает лапшу на уши. Женщинам в Афгане и до талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) плохо жилось, а с приходом к власти этих исламофашистов ситуация уж точно не улучшится. Чем религиознее общество, тем больше проблем у женщин, где-то одни сталкиваются проблемой получения образования, где-то не могут передвигаться, получить работу без разрешения опекуна, которым является: муж, отец, брат», — отмечает Марат М.

Часть людей считает, что общество Афганистана отныне движется явно не в прогрессивную сторону, поэтому путь этой страны не совпадает ни с движением Запада, ни с какой-либо другой крупной общностью на нашей планете.

U.S. National Archives Афганцы

«Победа большевиков в 1917-м дала женщинам настоящие, а не эфемерные свободы. Пока существовал Советский Союз, всему миру приходилось развивать своё общество, двигаясь в сторону светскости и прав человека. Теперь же, после краха СССР, мир погружается в эпоху средневековья либо наступают и вовсе тёмные времена», — поделился своим мнением Евгений Ч.

«Надо оставаться всегда человеком! В любой ситуации. Толерантность, то есть терпимость ко всем верам и национальностям — вот что самое главное в цивилизованном мире!» — считает Наталия И.

Напомним, 4 сентября представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейль Шахин заявил в эфире телеканала Fox News, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не должны пытаться изменить культуру страны.