Официальный Киев рассчитывает на помощь Соединенных Штатов Америки в ускорении евроатлантической интеграции. Об этом в интервью изданию РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка

«Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также отметил, что украинской стороне придётся пройти долгий путь к конечной цели.

«И, безусловно, должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию», — подчеркнул Кулеба.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Некоторые отметили, что вступление Украины в военный блок ухудшит уровень жизни обычных украинских граждан и не решит проблем страны. Многие также отметили, что Украине неоднократно давали понять, что стране не место ни в ЕС, ни в НАТО. Иные указали на то, что США не нужна война с Россией, кроме того, Украина и без НАТО «в полном распоряжении» военного блока.

«Представляю этот прекрасный день. Украина вступает в НАТО. И? Что изменится для рядового украинца? Украина должна будет платить 2% от ВВП. Цены на всё в стране в связи с этим упадут? Очевидно, что нет. Россия предпримет что-то в противодействие вступлению Украины в НАТО? Очевидно, что да. Крым это вернёт? 100% нет. Итог. Если даже Украина и вступит в НАТО, то страна станет ещё беднее, и жить люди станут ещё хуже, хотя уже кажется, некуда хуже, но окажется, что есть куда», — написал Jurij O.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и НАТО

«Хоть бы у Греции поинтересовались итогами вступления в НАТО и ЕС…» — добавил Игорь П.

«Он… [пропустил] всю встречу президентов [Украины и США]? Там явно сказали «нет», — пишет Юрий Г.

«США плевать на Украину. Но кто же в этом признается?» — спросила Татьяна З.

«Украина и без НАТО будет делать так, как ей прикажут. Надежды несколько эфемерны», — отметил Алексей Н.

«Если бы США хотели покончить жизнь самоубийством, то они бы давно начали войну с Россией, и для этого совсем не нужно тащить Украину в НАТО!!!» — написал Сергей Р.

«В ЕС украинцам уже 20 лет прямым текстом говорят, что у них нет перспектив на вступление в ЕС, а эти, как бараны, продолжают нести бред о своей европейскости и о своем европейском выборе. С НАТО примерно та же история», — подытожил Alex E.

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Напомни, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украину возьмут в НАТО тогда, когда она выполнит ряд условий, о которых «хорошо знает». Среди «известных» Украине условий Псаки назвала реформы, направленные на установление верховенства закона», модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста. Она также добавила, что в целом Вашингтон «поддерживает усилия» Киева по вхождению в западный блок.

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Отметим, по мнению украинского политолога Михаила Чаплыги, Украине ни геополитически, ни экономически «не светит» членство в Североатлантическом альянсе. Он также добавил, что одним из условий обретения независимости Украины был нейтральный статус государства.