Киев, , 21:44 — REGNUM Проведение референдума о вступлении Украины в НАТО должно показать членам альянсу, что эту идею поддерживают как власти, так и общество.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявила в интервью вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она заявила, что в 2008 году, при президентстве Виктора Ющенко, Украина не получила план действий по членству в НАТО (ПДЧ), в том числе потому, что согласно данным соцопросов, страна была разделена по этому вопросу. По мнению представителя Киева, сегодня ситуация «кардинально отличается».

«В этом году поддержка движения Украины в НАТО имеет высокие показатели — более 50% граждан Украины поддерживают членство. Соответственно, результаты референдума будут служить контраргументом — что ни общество, ни политики не разделены в этой цели», — заявила Стефанишина.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в партии «Слуга народа» дали понять, что на всеукраинский референдум в первую очередь могут вынести вопросы о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

Согласно результатам опроса, обнародованным в июне, 70,9% граждан Украины приняли бы участие в референдуме относительно вступления страны в НАТО. 53,8% украинцев заявили, что проголосовали бы за вступление в альянс, 31% респондентов высказались бы против, и 15,2% в настоящий момент не определились со своей позицией.